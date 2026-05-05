元迷惑系YouTuberで現奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2026年5月4日、Xでタクシーに乗車拒否をされたと訴えた。

「あんたへずまやろ？」「悪いけど観光客優先にしてーや」

へずま氏は同日昼過ぎ、「本当に意味が分からん。タクシー乗車拒否されたんだけど。GWでお客さんを乗せすぎておかしくなったんじゃないのか？」とXに投稿した。

いわく、「30分以上待たされて乗ろうとしたら『あんたへずまやろ？』『悪いけど観光客優先にしてーや』『今日忙しいんよ』そんなことを言われた」。

へずま氏は「知りません急いでいます」とするも、運転手は「『俺あんた嫌いなんよ』と大声で言われ急発進して消え去りました」という。

「現在タクシー会社にクレームを入れ本人から謝罪してもらいます」とした。

「一ヶ月前に執行猶予も終わりました」

へずま氏はYouTuberとして活動していた時代、スーパー店内で会計前の魚を食べるなどの行為を繰り返し、窃盗や威力業務妨害の罪で執行猶予付き懲役刑の有罪判決を受けていた。26年4月4日に、「4年の執行猶予が満了」したことを報告している。

こうした背景から、「散々迷惑を掛けてきましたが一ヶ月前に執行猶予も終わりました。もう悪いことはしないと誓い更生活動をしています」とした。

「こういうトラブルは巻き込まれたとしてもこちらが大人にならねばまた迷惑系だと言われてしまいます」とつづり、「不快だし運転手の横暴な所に腹が立ったので話すことにしました。今後は自分ももっと大人になります」とした。

続く投稿では、「恥ずかしいけど自然に涙が出ました」とも明かしたへずま氏。

「自業自得ですが一生嫌われる人生なのだと。普段から街中でも色々挑発されたりしますが歯を食いしばります。必ず更生してみせます」と決意を明かしている。

へずま氏の妻・しーちゃんも同席していたようで、「あの運転手の態度はやばすぎた！」とリプライ。へずま氏は「俺のせいで嫌な思いをさせて本当にごめん」と応じている。

「本人から謝罪がありましたが納得いきません」

クレームを入れたことを明かしていたへずま氏だが、同日夕方に「タクシー乗車拒否の件で本人から謝罪がありましたが納得いきません」と訴えた。

運転手は「回送中だったし乗せたらダメな決まりがあるんで仕方なかったんですと言い訳をしてきました」という。

へずま氏は「緑の文字で『空車』と書いていたし目の前を止まりましたよね？ 表示の切替えをミスしたのでは？ そう質問しても回送でしたの一点張り」と主張し、「誠意も感じられないし近辺のカメラを確認できないか？ 警察に相談することにしました」とした。