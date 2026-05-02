祝「リカちゃん」誕生日、ファンと創った“バースデードール”が美しすぎる…「フォトジェニック リカ」に新作
タカラトミーから、「リカちゃん」の誕生日（5月3日）にあわせたバースデードール「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」が登場した。
【写真】美しすぎるバースデードール全身＆後ろ姿は…？
最大の特徴は、ファン参加型でデザインを決定した点。公式ファンサイト（「リカちゃんポータル」）で実施した投票では、ブルー／グリーンのドレスと3種のヘアカラーを組み合わせた全6案を提示し、最も支持を集めた“ベイビーブルーのドレス×ブロンドベージュヘア”を商品化した。ユーザーの声を反映したドールは今回が初めてで、昨年発売のバースデードール第１弾・ピンクドレス版と並べた際のカラーバランスにも配慮されている。
衣装は“バースデー”をテーマにした特別仕様。陶器のような白いボディに映えるベイビーブルーのドレスは、レースやフリルを重ねてボリューム感を強調し、胸元には「Birthday Licca」のエンブレムを配置した。ボンネットの着脱や靴ひもの結び替えにより印象を変えられるなど、1体で複数のスタイリングが楽しめる。
ヘアは大きなカールを効かせたゴージャスな仕上がりで、透明感のあるカラーリングとピンク系メイクで統一。後ろ姿まで映えるビジュアルに仕上げた。加えて、関節が動く可動式の「ネオリカボディ」を採用し、自然で表現力のあるポージングが可能。撮影やSNS投稿、衣装制作など“大人の楽しみ方”として広がる“リカ活”需要にも対応する。
パッケージは大きなブルーリボンをあしらったギフトボックス風デザインを採用。人形本体のほか、ドレス、ボンネット、イヤリング、シューズ、スタンド、交換用ハンドパーツなどが付属する。販売は公式ショッピングサイトのほか、全国約150店舗（オンライン含む）で展開予定。
「フォトジェニック リカ」シリーズは、大人層にも向けた高付加価値ラインとして2024年にスタート。可動ボディや繊細な衣装表現を特徴に、撮影用途やコレクション需要を取り込んでいる。今回のファン投票企画を皮切りに、今後もユーザー参加型の商品展開を強化していくとしている。
【写真】美しすぎるバースデードール全身＆後ろ姿は…？
最大の特徴は、ファン参加型でデザインを決定した点。公式ファンサイト（「リカちゃんポータル」）で実施した投票では、ブルー／グリーンのドレスと3種のヘアカラーを組み合わせた全6案を提示し、最も支持を集めた“ベイビーブルーのドレス×ブロンドベージュヘア”を商品化した。ユーザーの声を反映したドールは今回が初めてで、昨年発売のバースデードール第１弾・ピンクドレス版と並べた際のカラーバランスにも配慮されている。
ヘアは大きなカールを効かせたゴージャスな仕上がりで、透明感のあるカラーリングとピンク系メイクで統一。後ろ姿まで映えるビジュアルに仕上げた。加えて、関節が動く可動式の「ネオリカボディ」を採用し、自然で表現力のあるポージングが可能。撮影やSNS投稿、衣装制作など“大人の楽しみ方”として広がる“リカ活”需要にも対応する。
パッケージは大きなブルーリボンをあしらったギフトボックス風デザインを採用。人形本体のほか、ドレス、ボンネット、イヤリング、シューズ、スタンド、交換用ハンドパーツなどが付属する。販売は公式ショッピングサイトのほか、全国約150店舗（オンライン含む）で展開予定。
「フォトジェニック リカ」シリーズは、大人層にも向けた高付加価値ラインとして2024年にスタート。可動ボディや繊細な衣装表現を特徴に、撮影用途やコレクション需要を取り込んでいる。今回のファン投票企画を皮切りに、今後もユーザー参加型の商品展開を強化していくとしている。