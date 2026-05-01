【ネタバレあり】TVアニメ『【推しの子】』初のバーチャルライブで魅せた新・旧B小町の競演！物語とリアルが交差した愛知公演をレポート
※本記事は「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」ライブ演出のネタバレを含みます。
「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」の愛知公演会場写真
TVアニメ『【推しの子】』初のバーチャルライブイベント「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」の愛知公演が2026年4月25日、26日に開催された。東名阪ツアーの開幕を飾る愛知県芸術劇場 大ホール会場の模様をレポート！
■生バンドの重厚サウンドで送る、TVアニメ『【推しの子】』初のバーチャルライブイベント
TVアニメ『【推しの子】』は、赤坂アカ×横槍メンゴの同名漫画が原作の人気作品。「B小町」は劇中に登場するアイドルグループで、今回ツアーを行うのは初代B小町を引継ぎ、ルビー、有馬かな、MEMちょの3人で結成された新生B小町だ。2026年4月から5月にかけ、愛知県芸術劇場、オリックス劇場(大阪)、東京ガーデンシアターの3会場で全12公演を予定している。また、ツアーの最終公演はニコニコ動画で独占配信を行う。
ライブ本編では、七色に輝くゲートが開き、「サインはB -New Arrange Ver.-」とともにB小町の3人がステージに登場。「うりゃおい！」のコール＆レスポンスで会場の雰囲気は瞬く間に一体となった。そのまま生バンドアレンジならではのシームレスな繋ぎで「STAR☆T☆RAIN-New Arrange Ver.-」、そして「HEART's KISS-New Arrange Ver.-」(※)と、3曲をフルコーラスでメドレー風に披露。客席からは大きな歓声が上がった。
※楽曲「HEART's KISS」は、正式には“HEART's”と“KISS”の間にハートの記号が入ります。
ライブツアーの始まりとなる愛知公演への意気込みをMCで語ったB小町は、一転してラップありのクールなナンバー「Say What?」を歌唱。 MEMちょメインの楽曲「キミインプレッション」では、トレードマークのツノをイメージしたキュートな振り付けで観客の心をくすぐった。
ライブ前半を締めくくったのは、有馬かなソロによる「Full moon…!」。三日月の椅子からステージに降り立つ幻想的な演出と、切実な思いを歌い上げる姿に引き込まれる一曲となった。
■赤坂アカ監修のオリジナルストーリーや、まさかの「ぴえヨンブートダンス」も
……が、その余韻は、直後に放映された本ライブのスペシャルムービーによって吹き飛ばされる。赤坂アカ先生が全面監修したオリジナルストーリーパートで描かれたのは、B小町のメンバー3人のオフショットを撮影したバラエティ企画。ライブで情感たっぷりに歌唱した有馬かなが何かと振り回されてしまう内容で、その後のMCで憤慨する有馬かなをルビーがとりなし、会場の笑いを誘った。
さらなる意表を突いたのは、3人がぴえヨンに扮して披露した「ぴえヨンブートダンス」。もちろんこの曲も生バンド演奏という贅沢かつレアなステージとなった。
■後半戦は新曲ラッシュ&アンコールではあの伝説のアイドルが降臨！
後半戦は、本ライブツアーのために制作された新曲「チェキチェキ LOVE ME」と「MY WILL」、そしてライブアレンジされた「深海52Hz」と、カラーの異なる楽曲の魅力を続けざまに表現。
ライブ本編のラストを新生B小町を象徴するナンバー「POP IN 2」で締めくくると、会場からはアンコールの合唱が。歓声に応えて再び登場したB小町は「Bのリベンジ」を披露し、大盛り上がりの中ツアー初公演は幕を下ろした。
しかし、アンコール後のスクリーンに投影されたエンドロールには、3人と並び、あの伝説のアイドルのクレジットが記されていた。場内にノイズが走り、ステージに1人現れたのは……。告知映像で「旧B小町、伝説のライブ再び!?」とほのめかされていたサプライズだ。
そのパフォーマンスが会場に興奮と謎を残しながら、約90分のステージが終幕した。
大阪公演、東京公演の一般チケットはチケットぴあ、ローソンチケット、イープラスで、注釈付き見切れチケットはチケットぴあのみで販売中だ。
■「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live - 」公演概要
■大阪公演
会場：オリックス劇場
日時：
・2026年5月9日(土)
【昼公演】開場13時／開演14時
【夜公演】開場17時／開演18時
・2026年5月10日(日)
【昼公演】開場12時／開演13時
【夜公演】開場16時／開演17時
■東京公演
会場：東京ガーデンシアター
日時：
・2026年5月16日(土)
【昼公演】開場13時／開演14時
【夜公演】開場18時／開演19時
・2026年5月17日(日)
【昼公演】開場11時／開演12時
【夜公演】開場16時／開演17時※配信あり
■チケット情報
一般チケット：9800円
ネット配信視聴チケット：4500円
※詳細・購入は公式サイトで確認
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」の愛知公演会場写真
TVアニメ『【推しの子】』初のバーチャルライブイベント「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」の愛知公演が2026年4月25日、26日に開催された。東名阪ツアーの開幕を飾る愛知県芸術劇場 大ホール会場の模様をレポート！
■生バンドの重厚サウンドで送る、TVアニメ『【推しの子】』初のバーチャルライブイベント
TVアニメ『【推しの子】』は、赤坂アカ×横槍メンゴの同名漫画が原作の人気作品。「B小町」は劇中に登場するアイドルグループで、今回ツアーを行うのは初代B小町を引継ぎ、ルビー、有馬かな、MEMちょの3人で結成された新生B小町だ。2026年4月から5月にかけ、愛知県芸術劇場、オリックス劇場(大阪)、東京ガーデンシアターの3会場で全12公演を予定している。また、ツアーの最終公演はニコニコ動画で独占配信を行う。
ライブ本編では、七色に輝くゲートが開き、「サインはB -New Arrange Ver.-」とともにB小町の3人がステージに登場。「うりゃおい！」のコール＆レスポンスで会場の雰囲気は瞬く間に一体となった。そのまま生バンドアレンジならではのシームレスな繋ぎで「STAR☆T☆RAIN-New Arrange Ver.-」、そして「HEART's KISS-New Arrange Ver.-」(※)と、3曲をフルコーラスでメドレー風に披露。客席からは大きな歓声が上がった。
※楽曲「HEART's KISS」は、正式には“HEART's”と“KISS”の間にハートの記号が入ります。
ライブツアーの始まりとなる愛知公演への意気込みをMCで語ったB小町は、一転してラップありのクールなナンバー「Say What?」を歌唱。 MEMちょメインの楽曲「キミインプレッション」では、トレードマークのツノをイメージしたキュートな振り付けで観客の心をくすぐった。
ライブ前半を締めくくったのは、有馬かなソロによる「Full moon…!」。三日月の椅子からステージに降り立つ幻想的な演出と、切実な思いを歌い上げる姿に引き込まれる一曲となった。
■赤坂アカ監修のオリジナルストーリーや、まさかの「ぴえヨンブートダンス」も
……が、その余韻は、直後に放映された本ライブのスペシャルムービーによって吹き飛ばされる。赤坂アカ先生が全面監修したオリジナルストーリーパートで描かれたのは、B小町のメンバー3人のオフショットを撮影したバラエティ企画。ライブで情感たっぷりに歌唱した有馬かなが何かと振り回されてしまう内容で、その後のMCで憤慨する有馬かなをルビーがとりなし、会場の笑いを誘った。
さらなる意表を突いたのは、3人がぴえヨンに扮して披露した「ぴえヨンブートダンス」。もちろんこの曲も生バンド演奏という贅沢かつレアなステージとなった。
■後半戦は新曲ラッシュ&アンコールではあの伝説のアイドルが降臨！
後半戦は、本ライブツアーのために制作された新曲「チェキチェキ LOVE ME」と「MY WILL」、そしてライブアレンジされた「深海52Hz」と、カラーの異なる楽曲の魅力を続けざまに表現。
ライブ本編のラストを新生B小町を象徴するナンバー「POP IN 2」で締めくくると、会場からはアンコールの合唱が。歓声に応えて再び登場したB小町は「Bのリベンジ」を披露し、大盛り上がりの中ツアー初公演は幕を下ろした。
しかし、アンコール後のスクリーンに投影されたエンドロールには、3人と並び、あの伝説のアイドルのクレジットが記されていた。場内にノイズが走り、ステージに1人現れたのは……。告知映像で「旧B小町、伝説のライブ再び!?」とほのめかされていたサプライズだ。
そのパフォーマンスが会場に興奮と謎を残しながら、約90分のステージが終幕した。
大阪公演、東京公演の一般チケットはチケットぴあ、ローソンチケット、イープラスで、注釈付き見切れチケットはチケットぴあのみで販売中だ。
■「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live - 」公演概要
■大阪公演
会場：オリックス劇場
日時：
・2026年5月9日(土)
【昼公演】開場13時／開演14時
【夜公演】開場17時／開演18時
・2026年5月10日(日)
【昼公演】開場12時／開演13時
【夜公演】開場16時／開演17時
■東京公演
会場：東京ガーデンシアター
日時：
・2026年5月16日(土)
【昼公演】開場13時／開演14時
【夜公演】開場18時／開演19時
・2026年5月17日(日)
【昼公演】開場11時／開演12時
【夜公演】開場16時／開演17時※配信あり
■チケット情報
一般チケット：9800円
ネット配信視聴チケット：4500円
※詳細・購入は公式サイトで確認
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
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