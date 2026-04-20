キャセイパシフィック航空、日本路線5路線136便を欠航
キャセイパシフィック航空は、日本路線5路線の一部便の欠航を決めた。
路線別の欠航便数は、東京/成田〜香港線が56便、大阪/関西〜香港線が30便、名古屋/中部〜香港線が26便、福岡〜香港線が16便、札幌/千歳〜香港線が8便の計136便。
キャセイパシフィック航空は、燃油価格の高騰を受けて、5月16日から6月30日まで、全体の2％の便数を削減すると発表していた。影響を受ける予約客には、当初の出発時刻から24時間以内に出発する便への振り替えを行う。
CX521 東京/成田（16：45）〜香港（21：10）／5月13日、6月9日・11日・16日・18日
CX501 東京/成田（21：40）〜香港（01：40+1）／5月18日〜20日・26日・29日〜31日、6月1日・3日・5日・8日・10日・12日・15日・25日・29日、9月1日・3日・8日・10日
CX527 東京/成田（14：50）〜香港（18：50）／5月28日、9月7日・14日
CX526 香港（08：15）〜東京/成田（13：10）／5月28日、9月7日・14日
CX520 香港（10：40）〜東京/成田（16：05）／5月13日、6月9日・11日・16日・18日
CX500 香港（15：20）〜東京/成田（20：20）／5月18日〜20日・26日・29日〜31日、6月1日・3日・5日・8日・10日・12日・15日・25日・29日、9月1日・3日・8日・10日
CX597 大阪/関西（09：10）〜香港（12：15）／9月7日・9日・14日
CX507 大阪/関西（18：05）〜香港（21：35）／9月1日・4日・8日・11日
CX595 大阪/関西（18：30）〜香港（21：40）／6月15日、9月3日・10日・15日
CX569 大阪/関西（18：50）〜香港（21：35）／5月12日、6月2日・4日・11日
CX566 香港（01：55）〜大阪/関西（06：20）／9月7日・9日・14日
CX596 香港（08：20）〜大阪/関西（12：45）／6月15日、9月3日・10日・15日
CX506 香港（10：45）〜大阪/関西（15：15）／9月1日・4日・8日・11日
CX598 香港（13：20）〜大阪/関西（18：10）／5月12日、6月2日・4日・11日
CX563 名古屋/中部（10：10）〜香港（13：25）／6月6日・9日・12日・18日・24日、9月2日・6日・8日・12日・17日
CX539 名古屋/中部（16：10）〜香港（19：30）／9月3日・9日・15日
CX532 香港（16：25）〜名古屋/中部（21：00）／6月5日・8日・11日・17日・23日、9月1日・5日・7日・11日・16日
CX536 香港（09：35）〜名古屋/中部（14：10）／9月3日・9日・15日
CX513 福岡（14：00）〜香港（16：45）／5月28日、9月1日・3日・7日・9日・11日・14日・16日
CX512 香港（08：15）〜福岡（12：50）／5月28日、9月1日・3日・7日・9日・11日・14日・16日
CX581 札幌/千歳（16：35）〜香港（21：00）／5月12日、6月11日、9月9日・15日
CX580 香港（09：15）〜札幌/千歳（15：20）／5月12日、6月11日、9月9日・15日