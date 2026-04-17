櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)が7月29日に、メジャーデビュー後初となるCDシングルをユニバーサルミュージック/Capitol Recordsからリリースする。

2025年9月に「キミのことが好きなわたしが好き」でソロメジャーデビューを果たした櫻井優衣にとって、本作は待望のフィジカルシングルとなる。なお、本作の詳細は5月1日に公開され、同日より予約受付が開始される予定だ。

また、櫻井優衣のSNSでは、CDシングル発売に向け、さまざまなイベント計画が予告されている。これまで数々の“有言実行”を重ねてきた櫻井優衣だけに、今後の展開にも大きな期待が寄せられる。

【商品情報】

櫻井優衣 CDシングル「タイトル未定」

7月29日リリース