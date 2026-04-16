遊休時間が支える地域物流！ 全国貨客混載推進センター「貨客混載の新たな地域物流モデル」

記事ポイント 一般社団法人全国貨客混載推進センターがタクシーの空き時間を生かす物流モデルの普及を目指します。貨客混載の仕組みが地域物流の担い手不足の緩和と地域交通の維持の両立につなげます。一般社団法人全国貨客混載推進センターが事業支援や調査を通じて地域物流ネットワークの形成を進めます。 一般社団法人全国貨客混載推進センターがタクシーの空き時間を生かす物流モデルの普及を目指します。貨客混載の仕組みが地域物流の担い手不足の緩和と地域交通の維持の両立につなげます。一般社団法人全国貨客混載推進センターが事業支援や調査を通じて地域物流ネットワークの形成を進めます。

全国貨客混載推進センターが、地域の移動手段を生かした新たな物流モデルの構築に乗り出します。

全国貨客混載推進センターは、タクシーなどの空き時間を活用する貨客混載の仕組みを広げ、地域物流と地域交通の両方を支えます。

全国貨客混載推進センターは、物流危機への対応策として各地域に合う物流ネットワークづくりを進めます。

全国貨客混載推進センター「貨客混載の新たな地域物流モデル」

名称：一般社団法人全国貨客混載推進センター設立日：2026年4月15日所在地：東京都新宿区高田馬場一丁目31-18代表理事：宇佐美 典也

全国貨客混載推進センターは、地域における交通と物流インフラの維持や効率化を目的に設立されます。

貨客混載の仕組みは、乗客を乗せていない時間のタクシーで荷物を運び、地域の移動力を物流に生かします。

設立の背景

日本の物流は、EC市場の拡大による配送需要の増加やドライバー不足、高齢化、労働規制の強化によって大きな転換点を迎えます。

地方の物流環境は、人口減少を背景に担い手不足が進み、地域交通そのものの維持も課題になります。

期待される効果

物流の担い手不足の緩和地域内配送の新たな選択肢の創出タクシー事業者の収益性向上地域交通の維持、充実への貢献

貨客混載の取り組みは、物流の担い手不足を補いながら地域交通の活用機会も広げます。

タクシー事業者にとっては、空き時間の有効活用が新たな収益源につながります。

主な取り組み

タクシー事業者による貨物運送事業参入（貨客混載）の支援貨客混載による効率的な交通、物流モデルの構築地域ごとに異なる物流、交通ニーズの調査、レポート地域における物流ネットワークの形成支援

全国貨客混載推進センターは、物流会社だけに依存しない地域物流モデルの実現に向けて支援や調査を進めます。

地域ごとの状況に応じたネットワーク形成の後押しが、持続可能な物流体制づくりを支えます。

ロゴの意味

ロゴマークは、旅客と貨物を載せた車輪のイメージをモチーフにデザインされます。

ロゴマークの有機的につながる表現は、地域の多様な輸送ニーズに柔軟に応える姿勢を示します。

全国貨客混載推進センターは、地域の移動手段を物流に生かす新たな仕組みを広げます。

貨客混載の取り組みは、物流危機への対応と地域交通の維持を同時に支える点が特徴です。

全国貨客混載推進センターの活動は、地域に合わせた持続可能な物流モデルづくりの広がりに期待が集まります。

全国貨客混載推進センターの紹介でした。

よくある質問

Q. 貨客混載とは何ですか？

A. 貨客混載は、タクシーなどの移動手段が乗客を乗せていない時間に荷物を運ぶ仕組みです。

Q. 全国貨客混載推進センターは何を支援しますか？

A. 全国貨客混載推進センターは、タクシー事業者の貨物運送事業参入支援や地域物流ネットワークの形成支援を行います。

Q. 全国貨客混載推進センターの公式サイトはどこですか？

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