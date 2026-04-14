それじゃ意味ない！！ レーシングドライバーがSNSで投稿した内容とは？

先日、レーシングドライバーの山下健太氏が自身のSNSで「ウインカーの早めの点灯」について強い口調で呼びかけたことが大きな話題となりました。

この投稿に対してはウインカーを出さない「ご当地ルール」の存在を指摘する声も上がっています。

【画像】「えっ…！」これが「ウインカーに迷った」ときの判断方法です（27枚）

4月8日、レーシングドライバーの山下健太氏が自身のXに投稿したとある内容が大きな反響を呼んでいます。

山下健太氏は2016年に全日本F3王者、2019年にSUPER GT（GT500）王者などの実績を持つトップドライバーですが、クルマのウインカーの出し方に関して、次のような強い口調で注意を呼びかけました。

「ウインカーは早めに点滅して下さい！！交差点では30m手前と決まっていますが、曲がる直前に出す車多すぎ！！それじゃ意味ない！！出さないのがカッコいいと思い込んでる方は、今すぐ免許を返納し車を売却！！」

この投稿には4月13日現在、2.7万件以上もの「いいね」が付いているほか、1万件近いリポストがおこなわれています。

また同投稿に対しては「本当にその通りです。直前ウインカーと無合図変更は毎日のようにヒヤッとします」「直前ならまだしも、曲がりながらウインカーを出す人もいる」「最近テレビで『ウインカー出す意味がわからない』と言っている奴がいました。意味がわからんなら運転するなと言いたい」といった共感の声が多く寄せられています。

さらにウインカーを出さない運転をめぐっては、「岡山県は酷いです！！！」「名古屋は車線変更でウインカーを出さないクルマが多くて、運転していて免許返せって言いたくなる」など、全国の“ご当地ルール”について言及する声も聞かれました。

ご当地ルールとは、交通ルールを無視して走行するその地域特有の運転習慣のことであり、岡山県の「岡山ルール」、愛知県の「名古屋走り」、茨城県の「茨城ダッシュ」、兵庫県の「播磨道交法」などが挙げられます。

特に上記コメントにある岡山ルールや名古屋走りでは、クルマで右左折や車線変更をする際にウインカーを出さない、あるいは直前にしか出さないという特徴があります。

しかし、このような運転をしていると後続車両に急ブレーキをかけさせたり、周囲の車両を混乱させたりするおそれがあるだけでなく、左折時に歩行者や自転車を巻き込むといった交通事故発生の危険が高まります。

さらに必要な場面でウインカーを出さずにいると、道路交通法第53条第1項に規定する「合図不履行違反」に当たる可能性もあります。

仮に合図不履行違反で検挙されると、違反点数1点が加算されるほか、普通車で6000円の反則金が科されます。

なおウインカーを出すタイミングについては、道路交通法施行令第21条に以下のように定められています。

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●右折・左折の合図

その行為をしようとする地点または交差点の手前の側端から「30メートル手前」の地点に達したとき

●転回の合図

その行為をしようとする地点から「30メートル手前」の地点に達したとき

●進路変更の合図

同一方向に進行しながら進路を変えるときは、その行為をしようとするときの「3秒前」

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筆者（元警察官）の経験から言うと、「交差点から30メートル手前」や「進路変更の3秒前」の合図ができていないドライバーは意外にも多く、右左折や進路変更の直前にサッと合図を出すだけの人も少なくありません。

ウインカーを出すことは自車の動きを他のドライバーに知らせることであり、周囲の車両を混乱させないためにも早めの合図を心がけましょう。

またウインカーを出した後は、目視でしっかりと安全確認をしたうえでゆるやかにハンドルを操作して、右左折や進路変更をおこなうことが大切です。

※ ※ ※

山下健太氏はその後、4月10日の投稿でもウインカーの出し方に触れ、「実はレースの世界でもウインカーは大事。速度差が200km以上になる事もあるので、ゆっくり走る時に自分が避ける方向へウインカーをだします。一般道でそんな速度差にはなりませんが、早めに出す事が後続への周知に繋がります」と話しています。

“運転のプロ”が呼びかけるウインカーの重要性について、改めて各ドライバーが意識すべきといえるでしょう。