爽やかなアジサイの香りに癒される♡サボリーノ限定シートマスクで朝美容を格上げ

忙しい朝のスキンケアをぐっとラクにしてくれる「サボリーノ」から、毎年人気の限定シートマスクが今年も登場♡今回は、みずみずしく爽やかな“アジサイの香り”で、気分までリフレッシュできる仕上がりに。1枚で洗顔から保湿下地まで完了する時短ケアは、忙しい女性の強い味方。朝のルーティンを心地よく整えてくれる、この季節だけの特別なアイテムに注目です。

1分で完了♡時短スキンケア

「サボリーノ目ざまシートN HY25」は、洗顔*³・スキンケア・保湿下地までを1枚で叶えるフェイスマスク。30枚入り（293mL）で価格は1,540円（税込）です。

たった1分*¹でケアが完了する手軽さながら、「水密ヴェール処方」により肌の内側までしっかりとうるおいを届け、キープ。

〈STEP1〉潤いの道を作る



肌に水分が届きやすい状態へ整えます。

〈STEP2〉潤いの蓋をする



保湿成分が浸透*²し、肌表面をヴェールで包み込みます。

忙しい朝でも、しっかりケアしたようなうるおい肌へ導いてくれる優秀アイテムです。

*¹ 使用時間目安/*² 角層まで/*³ ふきとりによる

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22歳肌を目指す贅沢処方

本アイテムには、理想的な肌バランスを目指す「22AG*⁴」やエイジングケア*⁵を意識した保湿成分*⁴を配合。水分量と皮脂量のバランスを整え、健やかな肌へと導きます。

さらに、アジサイ葉エキス（保湿）やセイヨウニワトコ花エキス・セージ葉エキス（抗炎症）、ビタミンC*⁶などの整肌成分も配合。

肌あれを防ぎながら、なめらかで明るい印象の肌へ。ベタつきやすい季節でも心地よく使える処方も嬉しいポイントです。

*⁴（ホホバ油／マカデミア種子油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、水溶性コラーゲン（全て保湿）/*⁵年齢に応じたお手入れ/*⁶アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌）

癒されるアジサイの香り

香りは、雨上がりの空気を思わせる爽やかなアジサイの香り。トップにはアップルやベルガモットが軽やかに香り、続いてみずみずしいフローラルが広がります。

朝のスキンケアタイムが、ただの習慣ではなくリラックスできるひとときに♡

さらに、パッケージのプラスチック使用量を約15％削減するなど、環境にも配慮された設計になっています。

忙しい朝をもっと心地よく♡

時間に追われがちな朝でも、肌も気分も整えてくれるサボリーノの限定マスク。アジサイの香りに包まれながら、1分でしっかりケアできるのは嬉しいポイントです♡季節感あふれる爽やかな使い心地で、毎日のスキンケアがもっと楽しみに。数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね。