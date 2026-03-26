この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Uber高額案件に行ったら、店員さんも呆れる熟成だった。さらに100円台のロケット案件には驚いた！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「Uber高額案件に行ったら、店員さんも呆れる熟成だった。さらに100円台のロケット案件には驚いた！《ウーバー配達員》」と題した動画を公開しました。動画では、せーけんさんが真夏日のような暑さの中でフードデリバリーの配達を行う様子と、驚きの高額案件に潜む裏側が収められています。



4月11日の土曜日、最高気温が27度まで上がる中、せーけんさんは配達をスタート。最初はデリバリーアプリ「ロケットナウ」で配達を行いますが、ミッション開始時間を勘違いしていた上、ボーナスがなければ「地獄」と語るほど単価が安く、1時間で4件、2,170円という結果に終わります。



その後、Uber Eatsをオンにすると、千葉県松戸市のお弁当屋から「3,000円」の高単価案件が舞い込みます。「初手から3000円案件」と驚きつつ店舗へ向かいますが、店員から「30分ぐらい経ってます」「もっと」と告げられ、他の配達員に避けられ続けた「超熟成案件」であることが判明。「怖くなってきた」と一気に不安を募らせます。



さらに、お届け先までの道のりではいつも大渋滞している国道6号線を通らなければならず、到着までだいぶ苦労した様子。「こういう時に限って対面…」とヒヤヒヤしながらも無事に直接手渡しで配達を完了し、お客様から怒られることもなく、BAD評価もつきませんでした。



その後はほぼ最低報酬の案件や、バーガーキングの同店舗ダブルといった高単価案件もこなし、3時間の稼働で9件、合計8,486円の売上を達成しました。過酷な暑さや大渋滞、そして「超熟成案件」のプレッシャーを乗り越えるリアルな配達の様子は、デリバリー業務の実態を知る上で非常に興味深い内容となっています。