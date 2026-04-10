中日ドラゴンズの根尾昂（25）が4月9日、Instagramを更新。プロ8年目での初勝利から一夜明け、率直な心境を明かした。その思いにファンから熱いエールが殺到している。

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「沢山の周りの方々のお陰で 初勝利を掴むことができました」という感謝の言葉と共に投稿された写真は、ヒーローインタビューに臨んだ際のソロショット。チームカラーであるブルーの帽子を高く掲げた根尾は、凛々しい表情を浮かべつつ、喜びをにじませた。投手転向から5年目でついに1勝を挙げた根尾は、「もっともっと抑えます」と、さらなる活躍を誓った。

【画像】プロ初勝利をあげた根尾昂（画像は根尾昂のInstagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「根尾くん、初勝利おめでとうございます」「待ってました！！」「究極の野球小僧・根尾選手の大成を期待してます！」「ドラゴンズファンとして飛騨の人間として誇りに思います」「ヒーローインタビューで涙腺崩壊しました」といったお祝いと熱い声援が続々と寄せられている。