海外旅行へ行く人は要注意！ATMで5000円が46万円の請求に化ける「DCCの罠」とは
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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【注意喚起】5000円が46万円の請求に!? 海外ATMに潜む「DCCの罠」がエグい」と題した動画を公開した。動画では、海外のATMで5000円相当の現地通貨を引き出したところ、日本円で46万円が引き落とされたという話題のトラブルを取り上げ、その原因と対策について解説している。
メキシコで起きたこの事例について、おにまるちゃんねるは現地のATMに設置されている「DCC（Dynamic Currency Conversion：動的通貨換算）」機能が引き金になったと指摘する。DCCとは、海外のATMや店舗でカードを利用する際、現地通貨ではなく自国通貨（日本円）での決済を選択できる仕組みである。一見便利に思えるが、現地のATM業者や店舗が独自に為替レートを設定できるため、手数料が5～15%と法外に高くなるという大きなデメリットがある。
DCCを回避するためには、ATMの画面で「Accept conversion?（為替変換を受け入れますか？）」と聞かれた際に、必ず「NO」や「Decline」を選択し、現地通貨決済を選ぶことが重要だ。しかし、今回の「5000円が46万円になる」というケースについては、「単にDCCのレートが高すぎるという話ではない」と分析する。
おにまるちゃんねるは、被害額が92倍に膨れ上がっている点に着目し、「ATM側のシステムのバグが重なった可能性が高い」と推測。また、スキミングであれば後日被害に遭うことが多いため、出金と同時に全額が引き落とされるのは不自然だとした。最大の教訓として、海外で利用するデビットカードには「必要以上の残高を入れておかないこと」を挙げている。
DCCは特定の国だけでなく、国際ブランドのネットワークを通じて世界中で展開されているビジネスである。海外へ行く際は、ATMの画面表示に注意を払い、自衛策を講じることが不可欠であると結論付けた。
メキシコで起きたこの事例について、おにまるちゃんねるは現地のATMに設置されている「DCC（Dynamic Currency Conversion：動的通貨換算）」機能が引き金になったと指摘する。DCCとは、海外のATMや店舗でカードを利用する際、現地通貨ではなく自国通貨（日本円）での決済を選択できる仕組みである。一見便利に思えるが、現地のATM業者や店舗が独自に為替レートを設定できるため、手数料が5～15%と法外に高くなるという大きなデメリットがある。
DCCを回避するためには、ATMの画面で「Accept conversion?（為替変換を受け入れますか？）」と聞かれた際に、必ず「NO」や「Decline」を選択し、現地通貨決済を選ぶことが重要だ。しかし、今回の「5000円が46万円になる」というケースについては、「単にDCCのレートが高すぎるという話ではない」と分析する。
おにまるちゃんねるは、被害額が92倍に膨れ上がっている点に着目し、「ATM側のシステムのバグが重なった可能性が高い」と推測。また、スキミングであれば後日被害に遭うことが多いため、出金と同時に全額が引き落とされるのは不自然だとした。最大の教訓として、海外で利用するデビットカードには「必要以上の残高を入れておかないこと」を挙げている。
DCCは特定の国だけでなく、国際ブランドのネットワークを通じて世界中で展開されているビジネスである。海外へ行く際は、ATMの画面表示に注意を払い、自衛策を講じることが不可欠であると結論付けた。
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