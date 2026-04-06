この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【注意喚起】5000円が46万円の請求に!? 海外ATMに潜む「DCCの罠」がエグい」と題した動画を公開した。動画では、海外のATMで5000円相当の現地通貨を引き出したところ、日本円で46万円が引き落とされたという話題のトラブルを取り上げ、その原因と対策について解説している。

メキシコで起きたこの事例について、おにまるちゃんねるは現地のATMに設置されている「DCC（Dynamic Currency Conversion：動的通貨換算）」機能が引き金になったと指摘する。DCCとは、海外のATMや店舗でカードを利用する際、現地通貨ではなく自国通貨（日本円）での決済を選択できる仕組みである。一見便利に思えるが、現地のATM業者や店舗が独自に為替レートを設定できるため、手数料が5～15%と法外に高くなるという大きなデメリットがある。

DCCを回避するためには、ATMの画面で「Accept conversion?（為替変換を受け入れますか？）」と聞かれた際に、必ず「NO」や「Decline」を選択し、現地通貨決済を選ぶことが重要だ。しかし、今回の「5000円が46万円になる」というケースについては、「単にDCCのレートが高すぎるという話ではない」と分析する。

おにまるちゃんねるは、被害額が92倍に膨れ上がっている点に着目し、「ATM側のシステムのバグが重なった可能性が高い」と推測。また、スキミングであれば後日被害に遭うことが多いため、出金と同時に全額が引き落とされるのは不自然だとした。最大の教訓として、海外で利用するデビットカードには「必要以上の残高を入れておかないこと」を挙げている。

DCCは特定の国だけでなく、国際ブランドのネットワークを通じて世界中で展開されているビジネスである。海外へ行く際は、ATMの画面表示に注意を払い、自衛策を講じることが不可欠であると結論付けた。

YouTubeの動画内容

00:00

海外ATMで5000円が46万円の請求に!? 話題のトラブル事例
01:38

高額な手数料が上乗せされる「DCC（動的通貨換算）」の仕組み
04:05

ATM操作でのDCC回避方法と画面表示の注意点
05:12

46万円請求の真相を考察、システムバグやスキミングの可能性
08:26

被害を防ぐ自衛策と、世界中に潜むDCCの罠

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