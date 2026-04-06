森永乳業は、「ピノ」ブランドから、ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」デザインの「ピノ（ポケモンパッケージ）」などのコラボレーション商品各種を、2026年4月上旬から数量限定で順次発売する。

幻のポケモン「ミュウ」も登場するオリジナルピック

チョコとアイスのおいしさが楽しめる一口アイス「ピノ」が10月に発売50周年を迎えるといい、大きな節目を盛り上げるべく、発売30周年を迎えた「ポケモン」たちが登場するパッケージの商品を発売する。

6粒入り「ピノ」、いずれも21粒入りの「ピノ チョコアソート」「ピノ シーズンアソート」3商品で展開。9地方のポケモンたちが地方別にパッケージに描かれ、ポケモンシリーズの歴史をたどれる。

「ピノ（ポケモンパッケージ）」は、3地方のポケモンが登場する通常パッケージ3種類に加え、「ピカチュウ」と「ディグダ」デザインのレアパッケージ2種類を用意するなど、計5種類のパッケージで展開。

各パッケージの内側には絵探しで遊べる仕掛けが施され、ピノを食べ終わった後もトレイを取り出して遊べる。全10種類のポケモンデザインに、幻のポケモン「ミュウ」も登場する「ポケモンオリジナルピック」や、3種類のレア刻印を施したトレイが封入される。

価格は180円（税別）。

4月中旬から順次発売の「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」と、4月20日に発売する「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」は、3地方のポケモンたちを描いた各3種ずつのパッケージで登場。

個包装にポケモンのシルエットがプリントされ、全27種類のポケモンのシルエットクイズを楽しめる。また、アソート2箱を使用して個包装ピノ専用のガチャが作れるパッケージクラフト「ピノガチャ」を採用。「ピノ（ポケモンパッケージ）」の裏面パッケージで作れるモンスターボールをガチャに入れて遊ぶこともできる。

「チョコアソート」はバニラ、アーモンド、チョコの3種類、「シーズンアソート」はバニラ、ストロベリー、チョコミント、3種類のフレーバーを楽しめる。

価格は各650円（同）。