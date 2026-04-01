◆米大リーグ ブルージェイズ―ロッキーズ（３１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３１日（日本時間４月１日）、ロッキーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場した。ゲレロの申告敬遠後の８回２死満塁の５打席目は空振り三振だった。

巨人時代のチームメートであるロッキーズの菅野が相手ベンチから見守る１打席目は２回先頭で迎えた。フルカウントから真ん中低めのスライダーで見逃し三振に倒れた。４回無死一塁の２打席目は左直だった。

５回１死満塁で迎えた３打席目はカウント１―２から低めのスライダーを見送ったがストライク判定。メジャー移籍後、初めて自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）でのチャレンジを試みたが、ストライクは変わらず、見逃し三振に倒れた。日本人選手としてチャレンジしての失敗１号となった。

“初モノ”を刻んだ。１点リードの７回１死一、二塁。この日の４打席目に臨んだ岡本はフルカウントからシンカーを捉えて左前適時打を放った。貴重な追加点をもたらした。その後のルーカスの右前適時打で一塁から三塁へ激走したがアウトに。チャレンジをしたが判定は覆らなかった。