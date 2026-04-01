整形総額2000万円超のインフルエンサー、昨年離婚していたことを公表「大きな転機があった」 現在は双子の子どもを育てるママ
モデルでインフルエンサー・黒崎みさが31日、離婚を公表した。自身のSNSで明らかにした。黒崎は2023年1月に結婚と双子を出産していたことを報告していた。
【写真】「温かく見守っていただけたら」2人の子どもとともに笑顔を見せた黒崎みさ
黒崎は「ご報告」と題した動画内で「ご報告が遅くなってしまいましたが、離婚いたしました」と報告。黒崎によると昨年に離婚していたという。
動画内で離婚については「大きな転機があった」とし、「離婚もしたけど家族としては成立していて。子どもを育てていく、 パートナーとして暮らしていくみたいなお話をされてる方がいて。すごいそれが衝撃的」だったと明かした。
現在は、子どもたちも含めて元夫と一緒に住んでいるといい、「私たちの夫婦関係が終わっただけという風に思っていただければと思います」と語った。
黒崎は横浜、新宿・歌舞伎町、六本木のキャバクラで勤務。引退後は実業家やモデル、インフルエンサーとして活動する。また総額2000万円以上をかけて美容整形したことなどを公表していた。
【写真】「温かく見守っていただけたら」2人の子どもとともに笑顔を見せた黒崎みさ
黒崎は「ご報告」と題した動画内で「ご報告が遅くなってしまいましたが、離婚いたしました」と報告。黒崎によると昨年に離婚していたという。
動画内で離婚については「大きな転機があった」とし、「離婚もしたけど家族としては成立していて。子どもを育てていく、 パートナーとして暮らしていくみたいなお話をされてる方がいて。すごいそれが衝撃的」だったと明かした。
現在は、子どもたちも含めて元夫と一緒に住んでいるといい、「私たちの夫婦関係が終わっただけという風に思っていただければと思います」と語った。
黒崎は横浜、新宿・歌舞伎町、六本木のキャバクラで勤務。引退後は実業家やモデル、インフルエンサーとして活動する。また総額2000万円以上をかけて美容整形したことなどを公表していた。