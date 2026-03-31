Image: ギズモード・ジャパン

群雄割拠のスマートフォン製品のなかでも、世界最高水準※のタフさとAIの高性能ぶりでユーザーからの信頼も厚いarrows Alpha。

※以下すべての項目に対応していることに依る。無故障・無破損を保証するものではありません（2025年5月現在。未来トレンド研究機構調べ）。10mm以下のスマートフォン且つ、MIL規格23項目への対応且つ、IP6Xの対応且つ、IPX6/8/9への対応且つ、1.5mからコンクリートに落下させる試験をクリアすること。

これまでギズモード・ジャパンでも、幾度にわたってその魅力を紹介してきました。

でもまだまだ伝えたいarrows Alphaの魅力はたくさん。どうせなら、しっかり使い込んで「ここが好き！」というポイントを伝えたい！

ということで、みんなでarrows Alphaをたっぷり使ってみました。

arrows Alphaの「ここが好き！」

Image: ギズモード・ジャパン

今回はまだarrows Alphaを使ったことがないギズモード・ジャパン編集部員の金本／マエノ／ヤタガイの3名に、240時間（10日間）使用してもらい、arrows Alphaの「ここが好き！」ポイントを存分に語ってもらいました。

arrows Alphaに初めて触れた3人のファーストインプレッションは三者三様。筐体の背面を触ってみたり、ニオイを嗅いでみたり、デザインに着目してみたり…。注目したポイントも全く違う様子です。

240時間使用した結果、それぞれがしっかり使い込んだからこそ出てきた「ここが好き！」ポイントはこんな感じ。

■金本 ここが好き！ ・ノンカバーでもお構いなしに使えるタフさ ・複数使いするAIを瞬時に立ち上げられるボディ横のアクションボタン ■マエノ ここが好き！ ・画面上部の左右各1か所ずつに設定できるスライドスポット ・ゲームプレイに集中できるよう最適化できるゲームゾーン ■ヤタガイ ここが好き！ ・約50MPを誇るフロントカメラの性能 ・被写体を自動調節してくれるarrows AI for カメラ

3人が3人とも興奮気味に語るarrows Alphaの「ここが好き！」ポイント。使う人によって違うその魅力は、どうやらまだまだありそうな予感がします。

過去動画も合わせてチェックすれば、あなただけの「ここが好き！」ポイントがきっと見つかるはず！

Source: arrows Alpha公式サイト