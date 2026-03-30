1,000個の行灯と夜桜がレトロ。品川駅から10分のお花見スポットで「御殿山さくらまつり」開催中！

森トラストは3月27日から4月5日まで、品川駅徒歩10分に位置する御殿山（ごてんやま）トラストシティにて、「御殿山さくらまつり2026」を開催します。

■イベントテーマは「＃江戸レトロ」

今年の御殿山さくらまつりのテーマは「＃江戸レトロ」

江戸時代から続くさくらの名所「御殿山」でのお花見を盛り上げるため、江戸文化にちなんだコンテンツを用意しました。

今年のメインコンテンツは、御殿山小学校の子どもたちが中心となって「この先も御殿山にさくら風景が広がっていますように」と願いを込めて制作した1,000基の行灯（あんどん）を展示した「御殿山・1,000灯の道」です。

御殿山は、江戸時代の八代将軍・徳川吉宗公が江戸庶民の花見文化を奨励したことで多くのさくらが植えられるようになり、お花見の名所として知られるようになりました。

品川駅周辺では再開発が進んでいますが、御殿山トラストシティでは今も昔から変わらぬ豊かな緑を保ち、地域の人々の憩いの場として親しまれています。春になると、さくらを目当てに多くの来場者が訪れ、季節の移ろいを楽しんでいます。

そのほか、「御殿山さくらまつり2026」オリジナルのお花見ドリンクの販売、「江戸の粋」を体験できる伝統工芸品ものづくり体験など、お花見を楽しめるコンテンツを多数用意しています。

■さくらの名所を未来へ紡ぐ ― 御殿山・1,000灯の道 ―

御殿山小学校の子どもたちを中心に1,000人の子どもたちが絵付けをした行灯1,000基をさくらの小径に並べ、夜の御殿山を幻想的に照らします。

各行灯には、江戸時代から続くさくらの名所としての御殿山の歴史をこの先にも繋いでいきたいという子どもたちの想いが込められています。

さくらのライトアップとも連動した今年のメインコンテンツです。

■江戸気分で一杯。

徳利と急須でつくる御殿山オリジナルお花見ドリンク

江戸時代のお花見文化からインスピレーションを受け、「御殿山さくらまつり2026」オリジナルのお花見ドリンクを販売。御殿山限定のウェルネスシロップ3種からフレーバーを選び、徳利（とっくり）や急須（きゅうす）でドリンクを注いで、オリジナルドリンクを作成できます。

◇さくら色をイメージしたお花見ドリンク

全2種類 500円

●さくらサングリア（写真左）

いちごやラズベリー、カシスなどが入ったシロップを赤ワインで割り、上からさくらフレーバーを加えた春らしいお花見ドリンク。

〇さくらソーダ（写真右）

さくらサングリアの赤ワインをソーダに変更したノンアルコールドリンク。

◇春のフレッシュさをイメージしたお花見ドリンク

全4種類 500円

●お花見シトラス SAKEカクテル（写真左）

オレンジやグレープフルーツ、ゆず、レモンなどの柑橘系フルーツを使用したシロップを日本酒で割ったすっきり・フレッシュな味わいのお花見ドリンク。

〇お花見シトラス ソーダ（写真右）

お花見シトラス SAKEカクテルの日本酒をソーダに変更したノンアルコールドリンク。

●春のじゃばら酒アイスティー（写真右）

生産量が少なく、幻の柑橘果実とも呼ばれる「じゃばら」。ユズやカボスの仲間で、邪気を払うことから「じゃばら」と名付けられた縁起のよい柑橘です。じゃばら酒のもつ独特の風味と味をアイスティーで割ってお楽しみください。

●春のじゃばら酒ホットティー（写真左）

じゃばら酒をホットティーで割ったドリンクです。

※ ●の商品はアルコール入りの商品です。

■伝統工芸品ものづくり体験

伝統工芸品ものづくり体験＆浮世絵ライブペイントパフォーマンス

「御殿山さくらまつり2026」では、さくらとともに「江戸の粋」が体験できる伝統工芸品ものづくり体験を開催します。

今回は、江戸切子の制作体験、仏像への彩色体験、和綴じ製本体験の3つのワークショップを行います。江戸時代から受け継がれる日本の美意識に触れながら、自分だけの作品を仕上げられる内容です。

さらに、現役美大生アーティストによる浮世絵ライブペイントパフォーマンスも実施し、御殿山さくらまつりを盛り上げます。

伝統工芸品ものづくり体験および浮世絵ライブペイントパフォーマンスの詳細については、イベント公式ホームページを参照してください。

■開催概要

イベント名称：御殿山さくらまつり2026

入場料：無料 （※一部有料コンテンツあり）

開催期間：3月27日〜4月5日

会場：御殿山トラストシティ（東京都品川区北品川4丁目7-35）

アクセス：

‐ 公共交通機関: 「品川駅」高輪口都営バス6番乗り場より無料送迎バス5分

‐ 徒歩: 10分

公式ホームページ：https://www.trustcity-g.com/ja/5566

御殿山トラストシティ公式Instagram：https://www.instagram.com/gotenyama_trustcity/

森トラスト公式LINE：https://liff.line.me/2001529815-3RO5yPmz?ic=mwetvjlO8&whc=169922778013185

主催：森トラスト

共催：御殿山Tech×Life協議会

後援：品川区

（エボル）