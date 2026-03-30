滝川クリステル、交際の“きっかけ”「どっちが先に好きになった？」明かす 夫は小泉進次郎
防衛大臣・小泉進次郎氏と2019年に電撃結婚したフリーアナウンサーの滝川クリステル（48）が、29日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』に出演。小泉氏と交際当時のエピソードを明かした。
【写真】ぎこちない抱っこ！？ 「じいじ」小泉元首相＆滝クリシルエット
藤本美貴＆横澤夏子がMC。この日は1時間スペシャルで放送された。
義父は元総理大臣の小泉純一郎氏、義兄は俳優の小泉孝太郎という、華麗なる一族の一員となり、現在は2児の母として奮闘中。当時すでに政治家として活躍し、世の注目を集めていた進次郎氏との交際は、秘書すらも知らなかったと明かした。
出会いから結婚まで約1年間。交際を隠していた当時について「外では会ってないんですよね。外で会うと漏れるじゃないですか」「家以外のところでも、この人を見てみたいとかあるんですよ」「向こうは議員宿舎なんで、うちしか行けない」などと、“極秘交際”の時期を振り返り。「秘書も知らなかった」などと話した。
また、藤本から「そもそもどっちが先に好きになったんですか？」と聞かれ「えっと…向こうです」と告白。はじめて2人で出かけたのが、「お父様にあいさつに行くとき」とも明かした。
同放送はTVerで4月5日日曜、午後11時59分まで配信。
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藤本美貴＆横澤夏子がMC。この日は1時間スペシャルで放送された。
義父は元総理大臣の小泉純一郎氏、義兄は俳優の小泉孝太郎という、華麗なる一族の一員となり、現在は2児の母として奮闘中。当時すでに政治家として活躍し、世の注目を集めていた進次郎氏との交際は、秘書すらも知らなかったと明かした。
また、藤本から「そもそもどっちが先に好きになったんですか？」と聞かれ「えっと…向こうです」と告白。はじめて2人で出かけたのが、「お父様にあいさつに行くとき」とも明かした。
同放送はTVerで4月5日日曜、午後11時59分まで配信。