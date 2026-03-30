天津木村「やっぱりすごく面白くて…」サバンナ高橋と６年ぶり再会
お笑いコンビ・天津の木村卓寛が27日、オフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄との再会を報告し、２ショットを公開した。
この日、「来盛先輩」と題してブログを更新した木村。「先輩が来盛してくれはりました」と切り出し、訪れたのがサバンナの高橋だったことを報告。大阪時代から世話になっている先輩だといい、「何回も何回もごはん連れてってもらって いろんなこと教えてくれはった先輩です」と振り返った。
続けて「高橋さんに教えてもらったことはかなり僕のベースになっています」と明かし、「喋ってて『あ、今高橋さんおるな』って自分で思うことあります」とその影響の大きさをつづった。
そんな高橋と「６年ぶりくらいにごはんに行けました」と再会を喜び、「嬉しかった。すごく嬉しかった」と心境を吐露。「やっぱりすごく面白くて、なんかそれがたまりませんでした」 「『これこれー！』って感じでした」と変わらぬ魅力に触れた様子を述べた。
さらに、高橋の妻でタレント・俳優の清水みさととも初対面だったといい、「すごく可愛らしいステキな方で そらそら高橋さん惚れるわーな方でした」と人柄を絶賛。 「とても良い時間でした」「僕が岩手でやらせてもらってるのも見てもらえて嬉しかった」と充実したひとときを振り返った。
最後は、食事の席で肩を寄せ合い笑顔を見せる高橋と木村の２ショットとともに、「またごはん連れてってもらおっと！お返しも出来るようにがんばろっと！」と前向きにつづり、「高橋さん、ありがとうございました！」と感謝の言葉で締めくくった。
この投稿にファンから「高橋さんだったんですね」「いつかGoGoいわてにも出て欲しい」「サバンナ高橋さんスキーに来てたみたい」「岩手は気に入ってくれたのかな」 「また、岩手に来てほしい」などの声が寄せられている。
この日、「来盛先輩」と題してブログを更新した木村。「先輩が来盛してくれはりました」と切り出し、訪れたのがサバンナの高橋だったことを報告。大阪時代から世話になっている先輩だといい、「何回も何回もごはん連れてってもらって いろんなこと教えてくれはった先輩です」と振り返った。
そんな高橋と「６年ぶりくらいにごはんに行けました」と再会を喜び、「嬉しかった。すごく嬉しかった」と心境を吐露。「やっぱりすごく面白くて、なんかそれがたまりませんでした」 「『これこれー！』って感じでした」と変わらぬ魅力に触れた様子を述べた。
さらに、高橋の妻でタレント・俳優の清水みさととも初対面だったといい、「すごく可愛らしいステキな方で そらそら高橋さん惚れるわーな方でした」と人柄を絶賛。 「とても良い時間でした」「僕が岩手でやらせてもらってるのも見てもらえて嬉しかった」と充実したひとときを振り返った。
最後は、食事の席で肩を寄せ合い笑顔を見せる高橋と木村の２ショットとともに、「またごはん連れてってもらおっと！お返しも出来るようにがんばろっと！」と前向きにつづり、「高橋さん、ありがとうございました！」と感謝の言葉で締めくくった。
この投稿にファンから「高橋さんだったんですね」「いつかGoGoいわてにも出て欲しい」「サバンナ高橋さんスキーに来てたみたい」「岩手は気に入ってくれたのかな」 「また、岩手に来てほしい」などの声が寄せられている。