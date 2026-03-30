IVE日本4th EP『LUCID DREAM』リリース決定！全6曲の収録内容も解禁

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IVEが、日本4th EP『LUCID DREAM』を5月27日にリリースすることが決定。日本版の最新アーティストビジュアルが公開され、収録内容も解禁となった。

■収録曲「Fashion」配信ジャケット写真も解禁

EPには、タイトル曲「LUCID DREAM」「Fashion」日本オリジナル曲となる「JIGSAW」に加え、3rd EP『IVE EMPATHY』の収録曲「REBEL HEART」「ATTITUDE」「Thank U」計3曲の日本語バージョンが収録される。

タイトル曲「LUCID DREAM」は、これまでの日本タイトル曲とは変わった雰囲気の楽曲となり、IVEのチームカラーを維持しつつ、今まで見られなかった表情や衣装が垣間見える作品。「夢」というモチーフを、現実逃避のための場所ではなく、自分自身と向き合い、感情に正直になるための空間として表現している。

収録楽曲となる日本オリジナル楽曲「Fashion」は、新しい日々や自分に出会うために一歩を踏み出し、前向きな気持ちにさせてくれる楽曲。あらたなチャレンジやスタートを応援するApp Storeの「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソングに決定しており、3月30日よりTV、デジタル広告などで展開されている。なお、「どんな一歩も、App Storeと。」というメッセージのナレーションには、メンバーのREI（レイ）が参加している。

4月3日には「Fashion」の先行配信が決定。配信ジャケット写真も解禁となり、配信キャンペーンも開始となった。

CD商品形態は、「初回生産限定盤I（CD+Blu-ray）」「初回生産限定盤V（CD+PHOTOBOOK）」「初回生産限定盤E（CD+PHOTOBOOK）」「通常盤（CD only）」「メンバーソロジャケット盤（CD only）全6種」「期間生産限定盤（CD only）」「会場限定盤（CD only）」の全12形態。初回生産限定盤は、A4ボックスサイズと豪華な仕様になっている。

また、各形態の封入特典や、店舗別特典も同時に解禁。詳細は公式サイトよりチェックすることができる。

さらに、発売を記念した購入者限定のシリアルナンバー応募抽選スペシャルイベントを開催することも予定されており、詳細は後日発表される予定。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Fashion」

2026.05.27 ON SALE

EP『LUCID DREAM』

■関連リンク

IVE OFFICIAL SITE

https://ive-official.jp/