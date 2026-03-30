ロッテ-西武戦のセレモニアルピッチに乃木坂野球部が登場

乃木坂46の小川彩さんが29日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-西武戦のセレモニアルピッチに登場した。「乃木坂野球部」の一員としてマウンドに上がり、華やかなユニホーム姿を披露。SNS上のファンからは「ビジュ極まってる」「スーパーアイドルだ」と絶賛の声が相次いでいる。

グループ名にちなんだ背番号46のロッテユニホームに、ショートパンツ姿で現れた小川さんは、豪快な足上げフォームから右腕を振り抜いた。投球は惜しくもツーバウンドとなったが、捕手のミットへ真っ直ぐに届く力強い一球に場内からは温かい拍手が送られた。

この日は小川さんら「乃木坂野球部」のメンバー6人が来場し、試合前にはパ・リーグ公式コラボソングを歌唱するスペシャルライブも実施された。大役を終えた小川さんは「カッコよく投げたいなと思っていたんですけど、とても緊張してしまいました!」と心境を吐露。自身の投球については、グループ名に合わせた「46点」と自己採点し、「とても悔しかった」と振り返りつつも、今後の応援に意欲を見せた。

ノーバウンド投球を披露した柴田柚菜さんとともに、ファンの視線を集めたのは“地元っ子”の小川さんだ。投球後のスマイルに魅了されたようで、「笑顔がキラキラすぎて眩しい」「あーや可愛い」「良すぎるなあーやが」「あーやの投げ方可愛い」「ボール投げてもこの笑顔」「スーパーアイドルだ」「ビジュ極まってる」といった声がSNS上に殺到した。（Full-Count編集部）