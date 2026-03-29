フジテレビの小澤陽子アナウンサー(34)が29日、自身のインスタグラムを更新。6月をもって同局を退社することを発表しているが、このほど最後の生放送を終えたことを報告した。

小澤アナはBSフジ「プライムオンラインTODAY」の金曜日MCを担当しており、「金曜日。フジテレビアナウンサーとして最後の生放送を迎えました。本当にありがとうございました…！！」と報告。

続けて「オンエアで涙はなんとか耐えましたが、スタジオを出るとお世話になった方々や大切な同期たちが駆けつけてくれていたりで、涙腺崩壊。。また、ゆっくり投稿させてください」と明かした。

小澤アナは今月12日、自身のインスタグラムを通じて6月をもっての退社を発表。「キャリアを重ねる中で、自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨らんでいきました。そんな折に娘を授かり、育児と向き合う中で時間の尊さと有限さを痛感しております。一度きりの人生において、“今の私”だからこそ描ける価値観を形にするべく、この度新しい一歩を踏み出す決意をいたしました」と退社理由を説明していた。