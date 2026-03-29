春のゆらぎ肌を桜の香りで整える！ 和SPA「和スパ美容液せっけん 桜」

記事ポイント オリーブオイル配合量を従来比22%増量し、しっとりと艶やかな洗い上がりを実現ソメイヨシノ葉エキス・CICA・ユズ果実エキスが春のゆらぎ肌をやさしく整える桜×ヒノキの上品な和の香りが楽しめる春限定品、2026年4月1日より数量限定発売 オリーブオイル配合量を従来比22%増量し、しっとりと艶やかな洗い上がりを実現ソメイヨシノ葉エキス・CICA・ユズ果実エキスが春のゆらぎ肌をやさしく整える桜×ヒノキの上品な和の香りが楽しめる春限定品、2026年4月1日より数量限定発売

和SPAは、オリーブオイルの配合量を従来比22%増量した春限定の美容液石けん「和スパ美容液せっけん 桜」を2026年4月1日より発売します。

ソメイヨシノ葉エキスやCICA、ユズ果実エキスなど日本の植物由来成分を贅沢に配合し、季節の変わり目にゆらぎやすい肌をやさしく整えます。

桜とヒノキが織りなす上品な和の香りで、自宅にいながら日本のSPA体験を楽しめる一品です。

和SPA「和スパ美容液せっけん 桜」

商品名：和スパ美容液せっけん 桜容量：100g価格：7,700円（税込）発売日：2026年4月1日（水）販売：和SPA銀座店・ミス・パリ・グループ各サロン店頭（数量限定）

和SPAは、ミス・パリ・グループが運営する”和のこころ”から生まれる美を追求したスパブランドです。

今回の「和スパ美容液せっけん 桜」は、人気の既存商品をリニューアルして登場する春限定の一品で、桜の上品な香りと新たな植物美容成分を加えた内容となっています。

春のゆらぎ肌を整える植物美容成分

ソメイヨシノ葉エキス、ツボクサエキス（CICA）、ユズ果実エキスなど、日本の自然から着想を得た植物美容成分を贅沢に配合しています。

これらの成分が季節の変わり目にゆらぎやすい肌をやさしく整え、洗うたびにうるおいのある健やかな肌へ導きます。

香りはトンカビーンズのやわらかな甘さにヒノキの清らかな香りを重ねた、満開の桜を思わせる上品で華やかな仕上がりです。

オリーブオイル22%増量でしっとり艶やかな洗い上がり

良質なオリーブオイルの配合量を従来比22%増量し、オレイン酸の恵みが肌にうるおいをしっかりと与えます。

汚れをやさしく落としながら、洗い上がりの肌を艶やかに保つスキンケア石けんです。

2026年4月1日より、和SPA銀座店およびミス・パリ・グループ各サロン（男のエステ ダンディハウス、エステティック ミス・パリ、やせる専門店 ミスパリ ダイエットセンター、ダンディハウス PERSONAL GYM）の店頭にて数量限定で販売されます。

オリーブオイルを従来比22%増量したこの石けんは、しっとりと艶やかな洗い上がりをもたらします。

ソメイヨシノ葉エキスやCICAなどの植物成分が、春のゆらぎ肌をやさしくケアします。

桜とヒノキが織りなす和の香りが、日常のスキンケアを和SPAの特別な体験へと変えます。

和SPA「和スパ美容液せっけん 桜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 和スパ美容液せっけん 桜はどこで購入できますか？

A. 和SPA銀座店およびミス・パリ・グループ各サロン（男のエステ ダンディハウス、エステティック ミス・パリ、やせる専門店 ミスパリ ダイエットセンター、ダンディハウス PERSONAL GYM）の店頭にて、2026年4月1日より数量限定で販売されます。

Q. どのような美容成分が配合されていますか？

A. ソメイヨシノ葉エキス、ツボクサエキス（CICA）、ユズ果実エキスなど、日本の自然から着想を得た植物美容成分を贅沢に配合し、春のゆらぎやすい肌をやさしく整えます。

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