SNS映えする服や、実用的なグッズも。

日本最大のミッフィーイベントが開催中のハウステンボスで、人気の限定グッズを調査しました。

色とりどりのチューリップが咲き誇り、春を感じる景色が楽しめる佐世保市のハウステンボス。

花に彩られた街が、訪れる人を魅了しています。

（ハウステンボス 広報 手嶋 千夏さん）

「この時期の “憧れの異世界 ハウステンボス” では、どこを切り取っても美しい絶景をお楽しみいただけます。

さらに 街中がミッフィーで包まれる、日本最大のミッフィーイベント『ミッフィーセレブレーション』も開催中。

春のハウステンボスも心ときめく体験が盛りだくさんです。

また 今しか手に入らない限定のグッズも、大変人気を集めています」

【第5位】折りたたみ傘 (晴雨兼用)〔STRAWBERRYシリーズ〕 3,200円(税込)

晴雨兼用の折り畳み傘。

急な雨や春の強い紫外線から守ってくれる一本です。

持ち手がミッフィーの顔になっています。

チェック柄のフリルも可愛らしく、毎日持ち歩きたくなる、オールシーズン頼れるアイテムです。

【第4位】パイロット ミッフィーショルダーバッグ 4,200円(税込)

「ミッフィー・ワンダースクエア」でも人気の、ライドアトラクションを思わせる “パイロット姿のミッフィ” のチャーム付き。

ショルダーバッグ自体が可愛い雲の形で、やさしい色合いです。

特に春のコーデにふんわりと馴染みます。

身に着けると、晴れやかな気持ちになりそうです。

【第3位】キャリーケース〔Travelシリーズ〕 1万8,000円(税込)

可愛さと実用性を兼ね備えた、キャリーケース。

ワンポイントで木靴をはいた “ハウステンボスオリジナルミッフィー” のメタルチャームが付いています。

背面にはドリンクホルダーもついていて、移動中や旅先にもとても便利です。

機内持ち込みできるサイズで、行楽に大活躍してくれそうです。

【番外編】バルーンチューリップ 700円(税込)

ミッフィーのイベントをさらに楽しめる、人気グッズも登場。

（ハウステンボス 広報 手嶋 千夏さん）

「可愛らしいチューリップ型のスティックバルーンです。

これを持って現在開催中の春限定パレードに参加すれば、さらに気分を盛り上げてくれますよ。

花々やヨーロッパの街並みを背景にして写真をとれば、SNS映えすること間違いなしです」

【第2位】スカート〔STRAWBERRYシリーズ〕 8,000円(税込)

春のお出かけをしたくなるスカートが第2位。

シフォンを重ねたふんわりと軽やかなボリューム感が魅力で、シルエットはやさしく、上品な仕上がり。

イチゴとミッフィーがデザインされていて、甘さひかえめのガーリースタイルが楽しめる一着です。

【第1位】シフォンブラウス〔STRAWBERRYシリーズ〕 5,800円(税込)

（ハウステンボス 広報 手嶋 千夏さん）

「スカートとセットで着ていただきたいのが、STRAWBERRYシリーズのシフォンブラウスです。

春らしさを全面に感じられるブラウスで、襟元のリボンと袖のフリルが、さらにワクワク気分を高めてくれます。

同じシリーズのスカートと合わせて、ミッフィーコーデを楽しんでいただきたいです」

他にもたくさんある春の限定グッズは、ぜひオンラインストアでチェックしてみてください。

春のヨーロッパの雰囲気が広がる花満開のハウステンボス。

心ときめくお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか。