段ボールハウスの中に入ろうとした猫さんは、出入り口ではなく窓の部分から体を滑り込ませようとしていたのだとか。体が引っかかって身動きが取れなくなり、しばらくじたばたしていたのだそう。動画は3.2万回以上も再生され「強引に入って行かれましたね」「尻と足可愛すぎる」とのコメントが集まっています。

【動画：ダンボールハウスを置いておいたら、『窓部分からネコ』が……爆笑の展開】

段ボールハウスの中に入ろうとしたら…

Instagramアカウント「こてさく キジシロ兄妹の愉快な毎日」さまに登場したのは、保護猫兄弟のこてつくんとさくちゃん。この日、飼い主さんは使わなくなった段ボールハウスを片付けようと、部屋に置いておいたのだとか。

するとこてつくんが段ボールハウスの中に入ろうと、窓部分に体を滑り込ませたのだとか。ところが、出入り口ではなく窓部分だったため、こてつくんが通るには少しサイズが小さすぎたのだそう。

お尻が引っかかってじたばた

上半身は段ボールハウスの中に入れたものの、お尻が途中でつっかえてしまったとのこと。こてつくんは、どうにかそのまま中に入ろうと、後ろ足をばたつかせて頑張っていたのだそう。

必死に身動きを取ろうとしますが、なかなか段ボールハウスの中には入れなかったのだとか。さくちゃんはこてつくんが一体何をやっているのかと、様子を見に来たとのこと。

様子を見に来たさくちゃんに衝突

こてつくんに近づいていくさくちゃん。こてつくんは相変わらず暴れていて、その拍子に後ろ足がさくちゃんの顔に当たってしまったとのこと。こてつくんは必死すぎて、そのことに気づいていなかったそう。

最終的には、勢いをつけて無理やり段ボールハウスの中に入っていったとのこと。吸い込まれるように箱の中に入っていくこてつくんのお尻が可愛らしいですね。

段ボールハウスの中に入ろうと頑張るこてつくんの姿は、Instagramで3.2万回以上もいいね！され、「可笑しなあんよです。何回も見てしまった」「右のところの下に穴？出入り口見つけたからそこから入れば良かったのに～」「最後吸い込まれた」「穴まっしぐら。他は見えていないにゃ」「こてつくんじたばた。入れて良かったね」「こてつくんのじたばたかわいすぎますー」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「こてさく キジシロ兄妹の愉快な毎日」さまでは、やんちゃなこてつくんとおてんばなさくちゃんの日常の様子がたくさん投稿されています。子猫時代からの成長の過程も見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こてさく キジシロ兄妹の愉快な毎日」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。