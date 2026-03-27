you (ex-Janne Da Arc)とRENO (ViViD)といったふたりのギタリストを中心に発足したプロジェクト“Japan Guitarist Team”が9月19日、東京・赤羽ReNY alphaにて第4回目となる主宰イベント＜Japan Guitarist Team Live 〜ORIGIN〜＞を開催することが発表となった。

“Japan Guitarist Team”は、ジャンルや世代の枠を超えて集まった日本人ギタリストがひとつのチームとなり、互いに刺激し合い、共鳴し合い、時には火花を散らし合いながら、ギターという楽器の素晴らしさや楽しさ、魅力を伝えるべく表現するプロジェクトだ。

その第4回目となるイベントは、公演タイトルを＜〜ORIGIN〜＞と題して初心に立ち返り、youとRENOの主宰者ふたりで開催する濃度の高いものとなる。ベースにはBOH、ドラムにはSHINGO (the superlative degree / ex-JURASSIC)を迎えて行われる予定だ。チケットのイープラスプレオーダー先行受付は3月28日10:00より。

you (Nicori Light Tours / ex-Janne Da Arc)

RENO (ViViD)

■＜Japan Guitarist Team Live 〜ORIGIN〜＞

9月19日(土) 東京・赤羽ReNY alpha

open15:30 / start16:00

▼出演

G：you (Nicori Light Tours / ex-Janne Da Arc)

G：RENO (ViViD)

B：BOH

Dr：SHINGO (the superlative degree / ex. JURASSIC)

▼チケット

前売り\7,000-(税込) ※ドリンク代別

※オールスタンディング

※整理番号順の入場

※年齢制限3歳以上有料

一般発売日：7月4日(土)10:00〜

【イープラスプレオーダー先行】

受付期間：3月28日(土)10:00〜4月26日(日)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/4501290001-P0030001

（問）赤羽ReNY alpha 03-6903-9020