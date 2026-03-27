プルマン東京田町の「KASA」にて、ゴールデンウィーク期間限定の特別セールプランを販売。

季節の食材を贅沢に使用した、春を味わうコースが20％OFFで楽しめる特別セールです！

春の陽気に包まれるテラスで選べるランチに、モエ・エ・シャンドンフリーフロー付きディナーなど、都内で優雅なひとときを過ごせます☆

プルマン東京田町「KASA」特別セールプラン

期間：2026年4月29日（水）〜5月8日（金）

時間：

12:00〜14:30 (L.O. 14:00) ※ランチ

17:00〜21:30 (L.O. 20:30) ※ディナー

場所：プルマン東京田町 レストラン KASA

所在地：東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F

アクセス：JR山手線 田町駅直結（南改札より徒歩1分）、都営地下鉄三田駅徒歩3分

予約：Web

※特別価格の適用には事前のオンライン予約が必須

※メッセージプレート希望の場合は、予約時に要望欄にて申告

※テラス席希望の場合は、予約時に要望欄にて申告

※天候によりテラス席は利用できない場合は、室内の席を案内

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」のレストラン「KASA」では、期間限定の特別セールプランを販売。

2026年4月29日〜5月8日までのゴールデンウィーク期間は、オンライン予約限定でお得にランチやディナーを楽しめます！

やわらかな春風が心地よいこの季節には、開放感あふれるテラス席の利用もおすすめです。

家族や友人とのランチ、シャンパンとともに過ごす優雅なディナーなど、オンライン予約限定・お得な20％OFFで提供。

賑わうゴールデンウィークに、都心にいながらゆったりとしたひとときを楽しめます☆

ディナー｜シグネチャーコース

シグネチャーコース オーストラリア産マトンポルケッタ

価格(税込)：14,000円 → 11,200円

提供時間：17:00〜21:30 (L.O. 20:30)

コース内容：5品のコース料理＋ドリンク（シャンパンを含む2時間フリーフロー）※ L.O. 30分前

オマール海老や尾長鯛など、季節の食材をふんだんに使用した全5品の「シグネチャーコース」は特別セールプランの対象。

モエ・エ・シャンドンを含む15種のフリーフロー付きディナーコースを、オンライン予約限定でお得に楽しめます！

オーストラリア産マトンポルケッタ （メニュー 一部抜粋）

オーストラリア産の希少なマトンを、レモンやローズマリー、ガーリックとともにじっくりローストしたポルケッタ。

添えられた幅広の平打ちパスタ「パッパルデッレ」には、ラム肉を煮込み、ズッキーニや茄子と仕立てたボロネーゼソースを合わせています。

ラムバサダーを務めるエグゼクティブシェフ・福田による、こだわりのラム料理が堪能できる一皿です！

ディナー｜クラシックコース

デザートにメッセージプレートを添えて

価格(税込)：12,000円 → 9,600円

提供時間：17:00 〜21:30 (L.O. 20:30)

コース内容：4品のコース料理＋ドリンク（シャンパンを含む2時間フリーフロー）※ L.O. 30分前

特別セールプラン対象のディナー「クラシックコース」は、桜鯛のヴァプールとオージーラムの“トードインザホール”で楽しむ、魚×肉のWメインの全4品。

モエ・エ・シャンドンを含む、15種のフリーフローが付いています。

苺とゆずのジェラート、濃厚なマスカルポーネムースを、ハイビスカスがほのかに香るジュレで包み込んだデザートは華やか。

希望に応じて、メッセージプレートも用意でき、大切な人を祝う記念日ディナーにも最適です！

桜鯛のヴァプール（メニュー 一部抜粋）

旬の桜鯛をふっくらと蒸し上げ、新じゃがのサワーポテトとともに軽やかに仕立てた「桜鯛のヴァプール」

ホタルイカと菜の花のほろ苦いアクセントに、とんぶりのプチっとした食感やふき味噌のコクを重ね、春の味覚が多彩に表現されています。

野菜の旨みを凝縮したブイヨン・ド・レギュームが、全体をやさしくまとめ上げるメニューです。

ランチ｜カサコース

価格(税込)：5,400円 → 4,320円

提供時間：12:00〜14:30 (L.O. 14:00)

コース内容：（好みの前菜+好みのメイン+デザート+ドリンク）+選べる乾杯ドリンク

メニュー（一部抜粋）：

■前菜

・シェフのおまかせ前菜 〜サスティナブルメニュー〜

・タスマニア産サーモンのモザイク

・桜海老と春キャベツのカネロニ など

■メイン

・本日のパスタ

・桜鯛のヴァプール 発酵バターソース

・山形豚のクリスピーロースト など

■デザート

・ハイビスカスベルベット マスカルポーネムース

ランチで楽しめる特別セールプラン「カサコース」は、前菜5種とメイン7種の豊富なメニューから好みで選べるコース。

多彩なバリエーションから選べて、「KASA」で人気NO.1ランチコースになっており、乾杯のドリンクが付いてきます。

季節の食材を贅沢に使用し、春を味わえるディナーやランチが20％オフの特別価格に。

プルマン東京田町「KASA」の「特別セールプラン」は、2026年4月29日〜5月8日まで提供です！

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