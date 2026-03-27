人気のディナーやランチをオンライン予約限定の20％オフ！プルマン東京田町「KASA」特別セールプラン
プルマン東京田町の「KASA」にて、ゴールデンウィーク期間限定の特別セールプランを販売。
季節の食材を贅沢に使用した、春を味わうコースが20％OFFで楽しめる特別セールです！
春の陽気に包まれるテラスで選べるランチに、モエ・エ・シャンドンフリーフロー付きディナーなど、都内で優雅なひとときを過ごせます☆
プルマン東京田町「KASA」特別セールプラン
期間：2026年4月29日（水）〜5月8日（金）
時間：
12:00〜14:30 (L.O. 14:00) ※ランチ
17:00〜21:30 (L.O. 20:30) ※ディナー
場所：プルマン東京田町 レストラン KASA
所在地：東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F
アクセス：JR山手線 田町駅直結（南改札より徒歩1分）、都営地下鉄三田駅徒歩3分
予約：Web
※特別価格の適用には事前のオンライン予約が必須
※メッセージプレート希望の場合は、予約時に要望欄にて申告
※テラス席希望の場合は、予約時に要望欄にて申告
※天候によりテラス席は利用できない場合は、室内の席を案内
仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」のレストラン「KASA」では、期間限定の特別セールプランを販売。
2026年4月29日〜5月8日までのゴールデンウィーク期間は、オンライン予約限定でお得にランチやディナーを楽しめます！
やわらかな春風が心地よいこの季節には、開放感あふれるテラス席の利用もおすすめです。
家族や友人とのランチ、シャンパンとともに過ごす優雅なディナーなど、オンライン予約限定・お得な20％OFFで提供。
賑わうゴールデンウィークに、都心にいながらゆったりとしたひとときを楽しめます☆
ディナー｜シグネチャーコース
シグネチャーコース オーストラリア産マトンポルケッタ
価格(税込)：14,000円 → 11,200円
提供時間：17:00〜21:30 (L.O. 20:30)
コース内容：5品のコース料理＋ドリンク（シャンパンを含む2時間フリーフロー）※ L.O. 30分前
オマール海老や尾長鯛など、季節の食材をふんだんに使用した全5品の「シグネチャーコース」は特別セールプランの対象。
モエ・エ・シャンドンを含む15種のフリーフロー付きディナーコースを、オンライン予約限定でお得に楽しめます！
オーストラリア産マトンポルケッタ （メニュー 一部抜粋）
オーストラリア産の希少なマトンを、レモンやローズマリー、ガーリックとともにじっくりローストしたポルケッタ。
添えられた幅広の平打ちパスタ「パッパルデッレ」には、ラム肉を煮込み、ズッキーニや茄子と仕立てたボロネーゼソースを合わせています。
ラムバサダーを務めるエグゼクティブシェフ・福田による、こだわりのラム料理が堪能できる一皿です！
ディナー｜クラシックコース
デザートにメッセージプレートを添えて
価格(税込)：12,000円 → 9,600円
提供時間：17:00 〜21:30 (L.O. 20:30)
コース内容：4品のコース料理＋ドリンク（シャンパンを含む2時間フリーフロー）※ L.O. 30分前
特別セールプラン対象のディナー「クラシックコース」は、桜鯛のヴァプールとオージーラムの“トードインザホール”で楽しむ、魚×肉のWメインの全4品。
モエ・エ・シャンドンを含む、15種のフリーフローが付いています。
苺とゆずのジェラート、濃厚なマスカルポーネムースを、ハイビスカスがほのかに香るジュレで包み込んだデザートは華やか。
希望に応じて、メッセージプレートも用意でき、大切な人を祝う記念日ディナーにも最適です！
桜鯛のヴァプール（メニュー 一部抜粋）
旬の桜鯛をふっくらと蒸し上げ、新じゃがのサワーポテトとともに軽やかに仕立てた「桜鯛のヴァプール」
ホタルイカと菜の花のほろ苦いアクセントに、とんぶりのプチっとした食感やふき味噌のコクを重ね、春の味覚が多彩に表現されています。
野菜の旨みを凝縮したブイヨン・ド・レギュームが、全体をやさしくまとめ上げるメニューです。
ランチ｜カサコース
価格(税込)：5,400円 → 4,320円
提供時間：12:00〜14:30 (L.O. 14:00)
コース内容：（好みの前菜+好みのメイン+デザート+ドリンク）+選べる乾杯ドリンク
メニュー（一部抜粋）：
■前菜
・シェフのおまかせ前菜 〜サスティナブルメニュー〜
・タスマニア産サーモンのモザイク
・桜海老と春キャベツのカネロニ など
■メイン
・本日のパスタ
・桜鯛のヴァプール 発酵バターソース
・山形豚のクリスピーロースト など
■デザート
・ハイビスカスベルベット マスカルポーネムース
ランチで楽しめる特別セールプラン「カサコース」は、前菜5種とメイン7種の豊富なメニューから好みで選べるコース。
多彩なバリエーションから選べて、「KASA」で人気NO.1ランチコースになっており、乾杯のドリンクが付いてきます。
季節の食材を贅沢に使用し、春を味わえるディナーやランチが20％オフの特別価格に。
プルマン東京田町「KASA」の「特別セールプラン」は、2026年4月29日〜5月8日まで提供です！
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