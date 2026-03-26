篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。

3月22日（日）に放送した第9話では、脱獄しようとする冬木こずえ（篠原涼子）と日下怜治（ジェシー）の前に佐伯雄介（藤木直人）が立ちはだかり、ついに3人が対峙する運命の瞬間を迎えた。

最終回の放送を目前に控え、本作で怜治の家族“日下ファミリー”を演じた大澄賢也、竹財輝之助、山田明郷、梶原叶渚が次々とクランクアップを迎えた。

怜治の妹・日下寿々を演じた梶原は同作でゴールデンプライム帯初レギュラーを飾った。ジェシーが背中に隠していた花束をサプライズで渡すと驚いたあとに笑顔を見せ、そのしぐさに思わずジェシーの口から「かわいい！」の声が漏れた。ジェシー、そして篠原と藤木に見守られながら、「キャストのみなさんのお名前を見たときに本当にびっくりしました。『自分がこの中にいていいのかな』とたくさん不安になったのですが、最後までみなさんとご一緒できて本当に嬉しかったです。ありがとうございました」と初々しい笑顔で心境を言葉にした。

怜治の父・日下春臣を演じた竹財のクランクアップには、息子・怜治役のジェシーと娘・寿々役の梶原が駆けつけた。竹財は「怜治と寿々には、いいお父さんの景色が残っているのかなと感じることができました。そういうシーンをいただけたことは嬉しかったです」と、春臣そして怜治と寿々への想いを言葉に。「今度は僕も脱獄したいです（笑）」と付け加えて笑いを誘った。

怜治の伯父・日下秋彦を演じた大澄と、怜治の祖父・日下在賢を演じた山田は同時にクランクアップ。大澄は「シーンはそれほど多くはなかったのですが、このドラマの一員になれて幸せでした」、山田は「シーン数は少なかったのですが、じっくりお芝居をすることができ、楽しくやらせていただきました」と晴れやかな笑顔で語った。

3月29日（日）よる11時より放送の最終回では、こずえはすべてを失ってまで怜治と一緒に生きると決め、怜治と塀の外へ。2人が手にいれるのは愛か、それとも絶望か。前代未聞の脱獄劇がついにクライマックスを迎える！

最終回 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/

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■大澄賢也 コメント

日下秋彦：怜治の伯父 役

「シーンはそれほど多くはなかったのですが、このドラマの一員になれて幸せでした」

■竹財輝之助 コメント

日下春臣：怜治の父 役

「怜治と寿々には、いいお父さんの景色が残っているのかなと感じることができました。そういうシーンをいただけたことは嬉しかったです。今度は僕も脱獄したいです（笑）」

■山田明郷 コメント

日下在賢：怜治の祖父 役

「シーン数は少なかったのですが、じっくりお芝居をすることができ、楽しくやらせていただきました」

■梶原叶渚 コメント

日下寿々：怜治の妹 役

「キャストのみなさんのお名前を見たときに本当にびっくりしました。『自分がこの中にいていいのかな』とたくさん不安になったのですが、最後までみなさんとご一緒できて本当に嬉しかったです。ありがとうございました」

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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