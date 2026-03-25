そごう・西武がプレスリリースを公表しました。

【映像】そごう・西武のプレスリリース

「西武渋谷店の営業終了について



株式会社そごう・西武 は、西武渋谷店について、土地建物権利者さまとの間の賃貸借契約に基づき営業してまいりましたが、このたび土地建物権利者さまから、賃貸借契約を終了し、明渡しを求める旨の文書を受領したことを受け、西武渋谷店の営業を終了することとなりました。

西武渋谷店は開店以来約60年の間、渋谷のみならず世界中の方に愛されてまいりました。これまで、西武渋谷店をご愛顧いただき誠にありがとうございました。営業終了に際しましては、お客さま、地域の皆さま、お取引先さま及び関係者の皆さまにご迷惑とご不便をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

なお、西武渋谷店に勤務する当社社員については雇用を継続し、社内で配置転換をおこないます。

1． 今回の決定に至った経緯

西武渋谷店は1968年4月19日の開店以来長きにわたり、多くのお客さまにご支援とご愛顧をいただき営業してまいりました。その間20年近くにわたって、当社は土地建物権利者さまとの間で、西武渋谷店全体の再開発について、協議を続けてまいりました。 しかしながら当社は、土地建物権利者さまから、A館、B館、パーキング館の再開発に着手することを正式に決定した旨の2024年7月3日付通知を受け、さらに賃貸借契約を終了し、明渡しを求める旨の通知を受領しました。その後も交渉を続けてまいりましたが、当社の要望を容れていただくことは叶わず、西武渋谷店営業終了の運びとなった次第です。

これまで長年にわたる西武渋谷店のご愛顧に心より感謝申し上げます。

2． 営業終了予定日

2026年9月30日

3． 西武渋谷店 店舗概要

住所 東京都 渋谷区 宇田川町 21−1

開店 1968年4月19日

営業面積 31,888 （営業終了エリア）（A館 16,549屐B館13,749屐織僉璽ング館 1,590屐

社員数 本社員 96 人、契約社員 134人、計 230 人 （2025年9月30日現在）」

（『ABEMA NEWS』より）