ワークショップ！ BACON「ミニチュア写真の世界展 2026」

記事ポイント 総勢74組が出展する過去最大規模のミニチュアアート合同展東京・名古屋2会場で開催、ワークショップや限定グッズ販売も実施「喫茶・レトロ食堂」など3テーマの特別POP UPエリアを展開 総勢74組が出展する過去最大規模のミニチュアアート合同展東京・名古屋2会場で開催、ワークショップや限定グッズ販売も実施「喫茶・レトロ食堂」など3テーマの特別POP UPエリアを展開

本物と見間違うほど精巧なミニチュアアートが集まる合同写真展＆物販展が、過去最大規模で開催されます。

新作・未発表作品が多数登場するほか、ワークショップや限定グッズ販売など、見るだけでは終わらない体験型の展覧会です。

BACON「ミニチュア写真の世界展 2026」

開催期間（東京）：2026年4月10日(金)〜5月17日(日)開催期間（名古屋）：2026年5月23日(土)〜6月28日(日)会場（東京）：TODAYS GALLERY STUDIO.（東京都浅草橋）会場（名古屋）：TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA営業時間（東京）：平日・日曜 11:00〜17:00／土・祝日 11:00〜18:00営業時間（名古屋）：11:00〜17:00休館日（東京）：毎週月曜日（5月4日は開館）休館日（名古屋）：毎週月・火曜日入場料：800円（3歳以下無料）出展者：74組

BACONが運営するギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」にて、ミニチュアアートの合同写真展＆物販展「ミニチュア写真の世界展 2026」が開催されます。

東京会場は2026年4月10日(金)から5月17日(日)まで、名古屋巡回展は5月23日(土)から6月28日(日)までの日程です。

これまで本展を彩ってきた人気クリエイターに加え、新たに8名のクリエイターが参加し、総勢74組が出展します。

館内はすべて撮影OKとなっており、お気に入りの作品を自由に撮影してSNSに投稿できます。

注目クリエイターの新作

ウオちゃんのフェイクフード屋さんは、カウンターやテーブル席にナポリタンやプリンが並ぶレトロ喫茶店のジオラマを出展しています。

ミニ厨房庵は7ヶ月かけて完成させた新作「カントリーキッチン」と、制作3ヶ月の「レトロ喫茶ロワール」を展示します。

鋳物と同じ金属で作られたオリジナルストーブや、腰板・ステンドガラス照明など、細部まで再現された空間表現が見どころです。

スタジオブルーエは、白い額縁の中にコーヒー袋や缶詰、シリアル箱などが所狭しと並ぶアメリカンジェネラルストアのシャドーボックスを披露しています。

greenery rojiは2年ぶりの参加で、人気シリーズ「ジオラマ世界旅行」を初展示します。

真鍮のガラスケースに赤屋根の家々や灯台、青い海とカモメを収めた地中海の情景は、旅情あふれる世界観をミニチュアで表現しています。

N＝yatsugatakeは特設スペースにて過去最大数の作品を披露し、物販作品を含め合計100点を超えるミニチュア作品が並ぶ予定です。

指先でつまめるほど小さな陶器鉢に満開の桜が咲く作品は、本物の桜並木を背景に撮影すると見分けがつかないほどの精巧さです。

iro-to katachiは、花柄や市松模様など色鮮やかな手まり寿司を黒い角皿に並べた作品を展示しています。

箸や薬味まで添えられた本物そっくりの仕上がりとなっています。

まいにちごまふぅは、指先に乗るサイズのチョコレートタルトにナッツやホイップ、星形クッキーをトッピングした極小スイーツを手がけています。

このほかにも、さかなさんによる手のひらサイズの小さな食堂など、個性豊かなクリエイターの新作が多数登場します。

3つのテーマで楽しむ特別POP UP

会場にはミニチュア作品の世界観をより深く楽しめる特別POP UPエリアが設けられています。

「喫茶・レトロ食堂」「季節の食卓」「森のアトリエ・小屋」の3テーマを軸に、物語性あふれるミニチュア作品が紹介されました。

「喫茶・レトロ食堂」シリーズでは、純喫茶のショーケースやナポリタン、プリンアラモード、クリームソーダなど懐かしい喫茶店文化をモチーフにした作品が並びます。

小さなカウンター席や夜の喫茶店を思わせる光の表現など、ノスタルジックな世界観が広がっています。

「季節の食卓」シリーズでは、花見弁当や縁側と麦茶、焼き芋のある秋の食卓、こたつと年越しそばなど、四季の暮らしのひとコマをミニチュアで表現しています。

スイカや素麺、幕の内弁当、天ぷらうどんなど、日本の四季を彩る食の数々が精巧に再現されています。

日常の中にある小さな幸せを切り取った、物語性あふれる情景が楽しめます。

「森のアトリエ・小屋」シリーズでは、森のパン工房や温室、小屋のアトリエなど自然の中に佇む小さな空間が表現されています。

覗き込むだけで物語が始まりそうな、癒しと発見のあるミニチュア空間が広がっています。

ミニチュア制作ワークショップ

BACON「ミニチュア写真の世界展 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間（東京）について教えてください。

A. 開催期間（東京）は2026年4月10日(金)〜5月17日(日)です。

Q. 会場（東京）について教えてください。

A. 会場（東京）はTODAYS GALLERY STUDIO.（東京都浅草橋）です。

Q. 会場（名古屋）について教えてください。

A. 会場（名古屋）はTODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYAです。

Q. 休館日（東京）について教えてください。

A. 休館日（東京）は毎週月曜日（5月4日は開館）です。

Q. 休館日（名古屋）について教えてください。

A. 休館日（名古屋）は毎週月・火曜日です。

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