Snow Man佐久間大介「ラヴィット！」共演アイドルから贈られたクッキー公開「名前入りですごい」「可愛すぎる」と話題に
【モデルプレス＝2026/03/25】Snow Manの佐久間大介が3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）で共演するアイドルから贈られたクッキーを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】スノメンバー「名前入りですごい」人気アイドルから贈られたクッキー
佐久間は「＃ラヴィット！ありがとうございました！」と、「ラヴィット！」への出演を報告。「シーズンレギュラーのももきゅんが最後の回だったので、出演者みんなに手作りクッキーくれた」と、同番組で共演していた指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の櫻井ももからクッキーをもらったことを明かし、アイドルのイラストや「佐久間さん Thankyun」のメッセージ入りのアイシングクッキー、それらを手にした佐久間の姿を公開している。シーズンレギュラー最後の日だった櫻井に向けて「ありがとう、ももきゅん！」と感謝の言葉で締めくくっている。
この投稿には「クッキー可愛すぎる」「名前入りですごい」「売り物レベル」「ラヴィットの雰囲気最高」「共演者の絆が素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノメンバー「名前入りですごい」人気アイドルから贈られたクッキー
◆佐久間大介、≠ME櫻井ももからもらったクッキー公開
佐久間は「＃ラヴィット！ありがとうございました！」と、「ラヴィット！」への出演を報告。「シーズンレギュラーのももきゅんが最後の回だったので、出演者みんなに手作りクッキーくれた」と、同番組で共演していた指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の櫻井ももからクッキーをもらったことを明かし、アイドルのイラストや「佐久間さん Thankyun」のメッセージ入りのアイシングクッキー、それらを手にした佐久間の姿を公開している。シーズンレギュラー最後の日だった櫻井に向けて「ありがとう、ももきゅん！」と感謝の言葉で締めくくっている。
◆佐久間大介の投稿に反響
この投稿には「クッキー可愛すぎる」「名前入りですごい」「売り物レベル」「ラヴィットの雰囲気最高」「共演者の絆が素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
#ラヴィット！ありがとうございました！— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) March 24, 2026
シーズンレギュラーのももきゅんが最後の回だったので、
出演者みんなに手作りクッキーくれた (^^)
ありがとう、ももきゅん！ pic.twitter.com/zJXqWoD1fk
【Not Sponsored 記事】