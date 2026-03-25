アカデミー賞歌曲賞スピーチが2分足らずで強制終了 K-POP初の快挙の最中に「ステージから追い出された」と世界中で批判殺到
映画『国宝』のノミネート（メイクアップ＆ヘアスタイリング賞）で、日本でも注目を集めていた第98回アカデミー賞の授賞式が、ロサンゼルスで15日（現地時間）に開催された。
今年最も話題を呼んだ受賞作の一つが韓流アニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』で、長編アニメ映画賞と歌曲賞の二冠に輝いた。しかし、歌曲賞の受賞スピーチが突然打ち切られるという事態が発生し、大きな物議を醸している。
◆感動的なスピーチの直後に大ブーイングが……
2025年6月に配信がスタートした『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、ケデハン）は、架空の人気K‑POPグループ「HUNTR/X」が、音楽の力で悪魔の侵略を阻止する物語。K-POPの華やかなステージのシーンと、ド派手なアクションバトルが融合した映像美が世界を魅了し、ネットフリックス史上最多視聴作品となった。
また劇中でHUNTR/Xが歌っている曲『Golden』は世界的ヒットとなり、グラミー賞を受賞。さらに今年のアカデミー賞でK-POP初となる歌曲賞を受賞した。
この曲を手掛け、歌唱も担当した韓国系アメリカ人の歌手イジェは涙ながらにこう語った。
「子供のころは、K-POPのファンだということをからかわれていましたが、今はみんなが、韓国語も入っている私たちの歌を歌ってくれるのです。とても誇りに思います」
「この曲は成功ではなく、レジリエンス（逆境から立ち直る力）についての歌なのです」
韓国出身でアメリカ育ちのイジェ。韓国の芸能事務所で練習生として長くつらい下積み生活を経験したが、デビューには至らず。そんな彼女にとって、歌手・シンガーソングライターとしての才能が世界で認められ、これまでの苦労が報われた瞬間だった。
ところが、その直後、授賞式会場が大ブーイングに包まれる事態に……。
◆「歴史的な受賞をしている最中にステージから追い出された」
イジェに続いてマイクの前に立ったのは、共同制作者の作曲家イ・ユハン。彼がメモを取り出した瞬間、なんとオーケストラが退場を促す音楽を大音量で流し始めた。
他の受賞者には数分間ものスピーチ時間が与えられていたにもかかわらず、『Golden』制作チームのスピーチは2分足らずで強制終了され、CMへ切り替わってしまった。会場内では大ブーイングがわき起こり、SNSでは「K-POPに対する敬意が足りない」「すごく無礼だ」と批判が殺到、「アジア人に対する差別では」といった論争にまで発展した。
米芸能メディア『Deadline』は「チームの他の受賞者たちも胸を打つスピーチを用意していたかもしれないが、観客はそれを知ることはない。彼らはこの部門において歴史的な受賞をしている最中にもかかわらず、無情にも演奏でスピーチを打ち切られ、ステージから追い出されてしまったからだ」とアカデミー賞の対応を酷評。
米芸能ニュースサイト『Vulture』も「この夜、オーケストラの演奏が始まったことはたびたびあったが、『Golden』チームの時ほどひどい瞬間はなかった。正直、悪意さえ感じられた」と断じた。
その他『CNN』『Forbes』『Rolling Stone』『Billboard』といった欧米メディアも、単なる「時間切れ」ではなく、非常に重大な出来事として報道。過去の受賞者の長いスピーチを例に出しながら「あからさまな二重基準（ダブルスタンダード）」と指摘する記事や、「K-POPの影響力を軽視すべきではない。世界中のファンを敵に回すことになる」、「世界は彼らのメッセージを聞く機会を奪われた」といった厳しい論調が相次いだ。
◆受賞者によってコロコロ変わる“45秒間”ルール
批判が高まるなか、今回のアカデミー賞授賞式の中継を統括したウォルト・ディズニー・テレビジョンの幹部ロブ・ミルズ執行副社長のコメントが3月16日（現地時間）に公開された。米業界紙『バラエティ』のインタビューに応じたミルズ氏は、問題となっている受賞スピーチの打ち切りについて次のように語った。
今年最も話題を呼んだ受賞作の一つが韓流アニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』で、長編アニメ映画賞と歌曲賞の二冠に輝いた。しかし、歌曲賞の受賞スピーチが突然打ち切られるという事態が発生し、大きな物議を醸している。
2025年6月に配信がスタートした『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、ケデハン）は、架空の人気K‑POPグループ「HUNTR/X」が、音楽の力で悪魔の侵略を阻止する物語。K-POPの華やかなステージのシーンと、ド派手なアクションバトルが融合した映像美が世界を魅了し、ネットフリックス史上最多視聴作品となった。
また劇中でHUNTR/Xが歌っている曲『Golden』は世界的ヒットとなり、グラミー賞を受賞。さらに今年のアカデミー賞でK-POP初となる歌曲賞を受賞した。
この曲を手掛け、歌唱も担当した韓国系アメリカ人の歌手イジェは涙ながらにこう語った。
「子供のころは、K-POPのファンだということをからかわれていましたが、今はみんなが、韓国語も入っている私たちの歌を歌ってくれるのです。とても誇りに思います」
「この曲は成功ではなく、レジリエンス（逆境から立ち直る力）についての歌なのです」
韓国出身でアメリカ育ちのイジェ。韓国の芸能事務所で練習生として長くつらい下積み生活を経験したが、デビューには至らず。そんな彼女にとって、歌手・シンガーソングライターとしての才能が世界で認められ、これまでの苦労が報われた瞬間だった。
ところが、その直後、授賞式会場が大ブーイングに包まれる事態に……。
◆「歴史的な受賞をしている最中にステージから追い出された」
イジェに続いてマイクの前に立ったのは、共同制作者の作曲家イ・ユハン。彼がメモを取り出した瞬間、なんとオーケストラが退場を促す音楽を大音量で流し始めた。
他の受賞者には数分間ものスピーチ時間が与えられていたにもかかわらず、『Golden』制作チームのスピーチは2分足らずで強制終了され、CMへ切り替わってしまった。会場内では大ブーイングがわき起こり、SNSでは「K-POPに対する敬意が足りない」「すごく無礼だ」と批判が殺到、「アジア人に対する差別では」といった論争にまで発展した。
米芸能メディア『Deadline』は「チームの他の受賞者たちも胸を打つスピーチを用意していたかもしれないが、観客はそれを知ることはない。彼らはこの部門において歴史的な受賞をしている最中にもかかわらず、無情にも演奏でスピーチを打ち切られ、ステージから追い出されてしまったからだ」とアカデミー賞の対応を酷評。
米芸能ニュースサイト『Vulture』も「この夜、オーケストラの演奏が始まったことはたびたびあったが、『Golden』チームの時ほどひどい瞬間はなかった。正直、悪意さえ感じられた」と断じた。
その他『CNN』『Forbes』『Rolling Stone』『Billboard』といった欧米メディアも、単なる「時間切れ」ではなく、非常に重大な出来事として報道。過去の受賞者の長いスピーチを例に出しながら「あからさまな二重基準（ダブルスタンダード）」と指摘する記事や、「K-POPの影響力を軽視すべきではない。世界中のファンを敵に回すことになる」、「世界は彼らのメッセージを聞く機会を奪われた」といった厳しい論調が相次いだ。
◆受賞者によってコロコロ変わる“45秒間”ルール
批判が高まるなか、今回のアカデミー賞授賞式の中継を統括したウォルト・ディズニー・テレビジョンの幹部ロブ・ミルズ執行副社長のコメントが3月16日（現地時間）に公開された。米業界紙『バラエティ』のインタビューに応じたミルズ氏は、問題となっている受賞スピーチの打ち切りについて次のように語った。