全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、4月4日から10日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は3月25日から31日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,000マイル

東京/羽田〜庄内・八丈島・大阪/関西線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜松山・大分線、札幌/千歳〜稚内・秋田線、沖縄/那覇〜宮古線

・4,000マイル

東京/羽田〜女満別・函館・広島・山口宇部・萩石見・高松・佐賀・熊本線、大阪/伊丹〜仙台・福島・長崎・沖縄/那覇線、名古屋/中部〜札幌/千歳・熊本・長崎線、札幌/千歳〜小松線、仙台〜広島線、福岡〜沖縄/那覇線

・6,000マイル

東京/羽田〜沖縄/那覇線、札幌/千歳〜福岡線

・7,500マイル

東京/羽田〜宮古線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。