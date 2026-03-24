

XG

アーティストグループ・XGが、現地時間2026年8月8日にアメリカ・ロサンゼルスで開催される人気音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival」に、セカンドヘッドライナーとして出演することが決定した。

「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival」は、アジア系アーティストの活躍を世界に発信してきたレーベル、88risingが主催する音楽フェスティバルで、2018年にL.A.でスタートした。アジア系アーティストを中心にヒップホップ、R＆B、ポップなど多様な音楽を発信し続け、L.A.だけでなくNY、ジャカルタ、マニラ、中国などグローバルに世界中で開催し続けており、今週3月28日 、29日に日本（千葉・幕張メッセ）にも初上陸する。

本日23日、8月8日にカリフォルニア州パサデナのThe Rose Bowlで開催されることがアナウンスされた本フェスには、XGの他、KATSEYE、Dabin.kr、Rich Brian、Gia Fu、KiiiKiii、LNGSHOT、no na、Tiffany Day、Warren Hue、UMIらがラインナップされている。XGは、2023年5月にニューヨークのフォレスト・ヒルズ・スタジアムで開催された同フェスに初出演を果たし、圧倒的なステージで約1万5千人のニューヨークの観客を魅了した。また、同年8月にL.A.で開催された本フェスにも出演し、大所帯のバックダンサーを率いたパワフルなパフォーマンスで、オーディエンスの大合唱を生むなど、大きなインパクトを残した。

XGは現在、1月23日にリリースした1st Full Album「THE CORE - 核」を引っ提げた本ツアーを開催中で、これまでに横浜3公演（Kアリーナ）、大阪2公演（大阪城ホール）、名古屋2公演（IGアリーナ）、福井公演（サンドーム福井）、仙台公演（宮城セキスイハイムスーパーアリーナ）を終え、3月25日、26日に兵庫公演（GLION ARENA KOBE）、4月4日、5日に福岡公演（北九州メッセ）、4月10日、11日、12日に東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）を開催し、以降、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米で公演を行う予定だ。