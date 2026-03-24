岡田准一が様々な“見切れ”のテクニックを披露！新ヒーロー＜見切れるマン＞爆誕

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「超ひらパー兄さん」で「園長」こと岡田准一が出演する、大阪府枚方市にある遊園地「ひらかたパーク」の新CM『この世にアトラクションがあるかぎり』篇が「ひらかたパーク」公式サイトにて公開。また、3月25日より関西地区にてTVでもオンエアされる。AI搭載園長像の2026年春バージョンも公開。

■画面の隅に現れて、立ち位置そのまま、それ以上のことは特にしない「見切れるマン」

この春「ひらかたパーク」に、新ヒーロー“見切れるマン”が登場！ 画面の隅に現れて、立ち位置そのままに、それ以上のことは特にしない。すべては、フリーパスで乗り放題のアトラクションを見せるため。画面の下から「見切れるキック」も控えめに炸裂する。

2026年春ポスタービジュアル「見切れるマン」も公開。ひらかたパークでは、フリーパスで園内の約40種類のアトラクションと、宇宙を旅するアクアリウムをテーマとした「プラネットアクア・ポート」が遊び放題であることを、クールに訴求する。なおポスターは、4月15日から京阪電車沿線等で順次公開される予定となっている。

■新CM『この世にアトラクションがあるかぎり』篇（15秒）ストーリー

例えば、集合写真で端に立ち、結果、見切れてしまった人たち。誰もが見たことがあるそんな写真にヒーローは眠っている。画面中央は他の人に譲り、自分は見切れていても笑顔を絶やさない。それは自らを犠牲に、人を助ける使命を背負った者の笑顔だ。カメラに映った半分の笑顔の、見えないもう半分は涙なのだろうか？ いや、ちがう。気高き表情が、あの大空のようにどこまでも広がっているはずだ。この立ち位置に入った者、人はそれをヒーローと呼ぶ。

この春、ひらパーのテレビCMの画角の端に、そんな新たなヒーローがやってきた。

ひらパーのアトラクションを背に立つ岡田園長…いや、カメラはアトラクションだけをとらえており、はしっこのほうにギリギリ入っているあの画角は、そうだ、彼は見切れるマン！「どうして見切れているの？」「ほら、ごらん。アトラクションがよく見えるだろう？」「そうだったんだね！ありがとう、見切れてくれて！」そんな子供達の内なる声が、見切れるマンを呼んだのだ。

観覧車の前で、ジェットコースターの前で、フリーパスが使える約40種類のアトラクションとプラネットアクア・ポートの水槽の前で。 あくまで、自分は画面の外側、遊園地のメインはアトラクションとそれで遊ぶ人々。だから画面の端にいるだけで、あとは特に何もしないぜ！ さあくらえ、アトラクションを決して邪魔しない、足の裏だけ画角に入る見切れるキック！ 控えめに炸裂だ！ 見切れるビームもお見舞いするぜ！ どうだ、もはや体すら画角に入ってないし、光の度合いもやや暗いぜ！

そんな見切れるマンだが、戦いを終えてひとりでいるときは、己に問いかけることもある。見切れるマンよ、俺は何のために見切れるのか。俺が見切れるたったひとつの理由…そう、それは今回フリーパスのCMなのでアトラクションを見せろと、どこかの誰かさんに言われたから。口笛を吹いてヒーローは立ち上がり、画面の端へと今日も向かう。この世にアトラクションがあるかぎり、見切れるマンは見切れつづける。

だから、来週もまたアトラクション見てくれよな！

■CMの見どころ＆撮影時のエピソード

どう見切れるか？ まさにヒーローというべき、園長の控えめな見切れの数々をCMで見ることができる。振り向きざまの見切れから、アトラクションにカメラのピントがあっているために手前でぼやけている見切れ、ニヤっとしていることがかろうじてわかる見切れ、足の裏しかうつらない見切れまで、かつてここまで控えめなヒーローがいただろうか？ でも、それらどのパーツからも、園長演じる見切れるマンの正義や優しさ、熱い思い、そして悲しみが伝わってくる――。

岡田園長扮する見切れるマンが、これからどんな動きをしようとも、絶対に見切れさせる。そんな覚悟がカメラマンの目には滲んでいた。「園長はきっと本気で来るから」その言葉どおり、しょっぱなから、いきなりカメラにほとんど映らない”見切れるマン”ポジションに入ってのスタートとなった。ここまで大胆に、控えめでくるとは！

スタッフが驚いたのはそれだけではない。世のため人のため、ひらパーのため、見切れる立ち位置を選んだ見切れるマンの宿命、その悲しみ。 これが、立ち姿や、ピントが合っていなくて、ほぼ見えない表情のなかでも体現されていたのだ。画面の下からの、見切れるキックにいたっては、寂しげな足の裏だけでヒーローの孤独感まで表現されていてスタッフ一同モニターを見つめながら、なぜか涙が滲んできたのだった。

全編半分しか映っていないのに、画角の限界を超えて、フルサイズ以上に観ている人の心をつかんでいく岡田園長の演技の数々に、スタッフ一同は、まさに戦うヒーローを目の前で見たような気持ちになっていた…。

■AI搭載園長像を「見切れるマン園長像」にアップグレード！

メインゲートのエントランスで来園者をお出迎えする園長像が2026年春バージョン「見切れるマン園長像」にアップグレード。園長像の肩には「見」「切」の文字を配し、音声は2026年春限定の岡田園長新バージョンに刷新。さらに、新CMで使用されている楽曲も再生され、映像作品の世界観を園内で体感することができる。

「見切れるマン園長像」

公開日：2026年3月25日（水）

設置場所：ひらかたパーク正面入り口すぐ

■関連リンク

ひらかたパーク 公式サイト ※CM映像はこちら

https://www.hirakatapark.co.jp/

岡田准一 OFFICIAL SITE

https://www.aiston.co.jp/ARTISTS/JUNICHI_OKADA