ペタンコ髪に悩むメンズ必見！手持ちのドライヤーで根元をふんわり立ち上げる新作アタッチメント

“髪は顔の額縁”とは言いますが、毎日ヘアスタイリングにどの程度時間をかけていますか？ パーマ帰りのベストな状態を再現するために、ドライヤーであれこれするものの、どことなくぺったんこに。そしてなんだかトップのボリュームも心許ない…なんて。そもそもスタイリングの仕方がよくわからなくて、とりあえず乾かしている人も多いのではないでしょうか。

そんなスタイリング迷子さんにオススメしたいのが、ディフューザーの活用。別売りのアタッチメントを手持ちのドライヤーにつけるだけで、いつもの風の流れが拡散。根元からのボリュームアップにツヤ感アップ、さらにふんわりまとまると海外ではパーマスタイリングの定番アイテムとして使われています。

日本でもここ数年、各社から発売されじわじわと浸透中。そんな中、TESCOM（テスコム）から「ボリュームアップディフューザー」（2640円）が新たに登場しました。

「ボリュームアップディフューザー」は、“パーマを崩さず乾かしたい”、“トップのボリュームをキープしたい”、さらに熱ダメージを抑えつつ柔らかな質感をキープしたいというニーズに合わせて生まれたアイテム。同製品を使うことで、柔らかく広がる風で髪を乾かすことができ、パーマを長持ちさせたり、ボリュームのあるスタイリングが叶います。

使い方は簡単。手持ちのドライヤーの吹き出し口に装着するだけ。あとはいつも通りのスタイリングでOKです。乾かすだけでふんわりと自然に仕上がるので、その違いに初日から驚くはず。猫っ毛気味や髪の毛が細めでも、しっかりボリュームが出せますよ。

パーマをかけている人ならば、日に日に取れていく施術が気になるのも。「1日でも長く綺麗な状態でいたい」ですよね。そんな時にも同製品は大活躍。独自の流路設計によって、ドライヤーの風を均一に分散。パーマの形を崩すことなく、熱でじんわ〜りと乾かしていくので、サロン帰りのようなクリアで立体感のあるヘアスタイルにカールやウェーブが仕上がります。

アタッチメントとドライヤーとの適合に関しては、40〜70mmの吹き出し口に装着が可能です。本体の装着部分をぐるりと回して広げ、ドライヤーの吹き出し口を奥まで入れて、本来のロックボタンを押してセットすればすぐに使い始められます。簡単装着で価格も手頃なので、デビュー組にもぴったりです。

実は、テスコムは1965年の創業以来、業務用のドライヤーを幅広く生み出してきており、特にプロ用ドライヤー「Nobby（ノビー）」はサロンシェアNO.1（数量ベース／2024年4月〜2025年3月の期間）と、サロン業界での信頼度も抜群なんです。そんな同社が手掛けているならば、仕上がりの良さだけでなく、安心感も違うというもの。ちなみに、10種類以上の同社製品で使用できるので、詳しくは対応表のご確認を。

サイズは、高さ約137×幅約77×奥行約137mm。取り回しやすいコンパクトさも魅力で、使わない時は省スペースで保管も。自宅利用だけでなく、旅行先にも持参して、いつものスタイリングもできそうです。

>> TESCOM

＜文／GoodsPress Web＞

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