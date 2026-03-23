《5枚集まったので送ってみます》

お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が3月22日、Xに、森永製菓のお菓子「チョコボール」のお楽しみのひとつ「銀のエンゼル」の5枚コンプリートに成功し、エンゼルが描かれた商品パッケージの“キョロちゃんのくちばし”部分5枚と、それを郵送する封筒の写真を、このタイトルをつけて投稿した。

「『チョコボール』には、1枚で応募できる『金のエンゼル』もあります。岩井さんは2025年12月までに『銀のエンゼル』を5枚、集めたようです。

そのときのXに《ついに5枚集まりました。近々召喚の儀でキョロちゃんを呼び出したいと思います》と投稿しています。

現在、景品の『おもちゃのカンヅメ』は『金のキョロメダル缶』と『キョロクレーン缶』から選べるようですが、岩井さんの封筒には『金のキョロメダル缶をください』と書き添えてあります。

いずれも缶の中身は明らかにされていませんが、『金のキョロメダル缶』はキョロちゃんがしゃべり、『キョロクレーン缶』は音楽が流れるようです。いずれも繰り返して遊べます」（芸能担当記者）

岩井の投稿には、5枚コンプリートのハードルの高さから、“偉業”を祝福するコメントが殺到している。ほかにも

《自分が当たったわけでもないのに、5分くらい悩んだ》

《個人的にはクレーン缶かなぁ？金も捨て難いけど》

など、疑似体験をするファンや、

《自分は1ヶ月くらい買い続けてますが、1つも出ません》

《いーなーまだ1枚しか持ってない銀》

など“恨み節”の声も上がっていた。

そこで、森永製菓に「金のエンゼル」「銀のエンゼル」が当たる確率を聞くと「あいにく確率は公表しておりません」とのことだったが、「年間8万人のお客様に（景品を）送らせていただいております」と回答があった。

岩井は幸運な8万人のうちの1人になったようだ。