ハライチ・岩井、チョコボール「銀のエンゼル」5枚達成！ 森永に聞いた「おもちゃのカンヅメ」年間ゲット者数は？
《5枚集まったので送ってみます》
お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が3月22日、Xに、森永製菓のお菓子「チョコボール」のお楽しみのひとつ「銀のエンゼル」の5枚コンプリートに成功し、エンゼルが描かれた商品パッケージの“キョロちゃんのくちばし”部分5枚と、それを郵送する封筒の写真を、このタイトルをつけて投稿した。
「『チョコボール』には、1枚で応募できる『金のエンゼル』もあります。岩井さんは2025年12月までに『銀のエンゼル』を5枚、集めたようです。
そのときのXに《ついに5枚集まりました。近々召喚の儀でキョロちゃんを呼び出したいと思います》と投稿しています。
現在、景品の『おもちゃのカンヅメ』は『金のキョロメダル缶』と『キョロクレーン缶』から選べるようですが、岩井さんの封筒には『金のキョロメダル缶をください』と書き添えてあります。
いずれも缶の中身は明らかにされていませんが、『金のキョロメダル缶』はキョロちゃんがしゃべり、『キョロクレーン缶』は音楽が流れるようです。いずれも繰り返して遊べます」（芸能担当記者）
岩井の投稿には、5枚コンプリートのハードルの高さから、“偉業”を祝福するコメントが殺到している。ほかにも
《自分が当たったわけでもないのに、5分くらい悩んだ》
《個人的にはクレーン缶かなぁ？金も捨て難いけど》
など、疑似体験をするファンや、
《自分は1ヶ月くらい買い続けてますが、1つも出ません》
《いーなーまだ1枚しか持ってない銀》
など“恨み節”の声も上がっていた。
そこで、森永製菓に「金のエンゼル」「銀のエンゼル」が当たる確率を聞くと「あいにく確率は公表しておりません」とのことだったが、「年間8万人のお客様に（景品を）送らせていただいております」と回答があった。
岩井は幸運な8万人のうちの1人になったようだ。