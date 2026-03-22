年間120万人以上が訪れる福岡屈指の観光地・柳川の玄関口が、かつてない進化を遂げます。福岡県、柳川市、西日本鉄道（西鉄）の3者が協働で進める「西鉄柳川駅周辺整備事業」の核となる「にぎわい交流施設」が、2026年4月にいよいよ着工になります。かつての西鉄からたち名店街の跡地に誕生するこの施設は、駅前の広場に柳川のシンボルである「掘割（ほりわり）」（水路）が引き込まれ、駅から降りてすぐに舟に乗れるという、水都ならではのシームレスな体験が実現します。2027年6月に開業予定の和モダンな長屋風施設の全貌と、宿泊機能まで備えた「滞在型観光」への期待についてを詳しく解説します。

水路がある柳川の風景

水都の玄関口が激変！「にぎわい交流施設」の全貌

新たに誕生する「にぎわい交流施設」は、西鉄柳川駅西口の「西鉄からたち名店街」跡地に建設されます。

和モダンな長屋風デザインと施設概要

建物の規模は南北に全長約83m、建築面積941平方メートル、延床面積1500平方メートルの鉄骨造2階建てとなります。

西鉄柳川駅西口にできる「にぎわい交流施設」のイメージ

外観は歴史ある柳川の町並みに調和する和モダンな長屋風の意匠が採用されており、駅を降りた瞬間から水郷の風情を感じられるデザインです。

1階には観光案内所をはじめ、筑後の食材や工芸品を扱う物販店舗、飲食店などのテナントが入居する予定です。

柳川市の「にぎわい交流施設」フロア構成（イメージ）

観光と日常が交差する「新・縁日広場」

施設の整備コンセプトには「水都柳川の新・縁日広場 The FESTIVAL WATERWAYS」が掲げられています。「縁日」とは、地域内外の人々が集まり、交流するにぎわいの場を指しています。

国内外からの観光客に向けて柳川や筑後地方の魅力を発信する「観光地としての非日常感」と、地元の住民が日常的に足を運びたくなるような「ちょっと素敵な日常感」を融合させる空間づくりを目指しています。

西鉄柳川駅西口の整備区域：赤枠内（イメージ）

官民連携の第2期整備がもたらす沿線の未来

掘割と駅が直結！シームレスな観光体験へ

鉄道ファンや旅行者の視点から見逃せないのは、この施設が単独の商業ビルではなく、官民連携による大規模な駅前再開発（第2期）の集大成であるという点です。

2015年の第1期整備では、現在のスタイリッシュな新駅舎と東西自由通路が完成し、駅の機能性が大幅に向上しました。そして2019年から始まった第2期整備では、ついに福岡県が主体となって柳川のシンボルである「掘割」を駅前まで引き込み、柳川市が広場や舟の乗船場を整備、そこに西鉄が今回の「にぎわい交流施設」を建設するという、類を見ないダイナミックな連携が行われています。駅を出てすぐに舟に乗れるシームレスな体験は、観光客にとって大きな魅力となるでしょう。

柳川市観光施設 夜のイメージ

歴史的な街並みと水路が融合する水都・柳川市

福岡県柳川市は、歴史的な街並みと「掘割（ほりわり）」が融合する情緒豊かな「水都」です 。名物の「川下り」では、どんこ舟に揺られながら水辺の景色を堪能できます 。さらに、香ばしい香り漂う名物の「うなぎ」料理や、春を彩る華やかな雛飾り「さげもん」など、独自の食文化や伝統行事も大きな魅力 です。

城下町の風情が今も色濃く残るこの街では、日常を忘れて心癒されるひとときを過ごすことができます。

柳川市の掘割りのある風景 柳川城堀水門 （写真：PIXTA）

滞在型観光の推進と特急アクセスの相乗効果

柳川市の観光入込客数は2024年に約121万人に達しており、そのうち外国人が約21万人とインバウンド需要も高いエリアです。柳川市の宿泊者数は約12万人となっており、宿泊需要を増やす余地はありそうです。

玄関口となる西鉄柳川駅の乗降人員は1日平均10,905人（2024年度実績）を誇り、西鉄福岡（天神）駅から西鉄柳川駅へは特急で49分で到着します。

新施設の2階には宿泊施設が整備される計画となっていますので、日帰り観光が中心になりがちな柳川エリアにおいて、滞在型観光を推進する重要な拠点となります。また、「夜の柳川」の観光需要掘り起こしは、単なる駅前整備を超えた沿線全体の価値向上に直結することになります。

今回の「にぎわい交流施設」の誕生により、駅から街、そして水路へと続く動線が完成します。単に電車を降りる場所だった駅前が、舟を待ち、美食を楽しみ、そして夜を明かす場所へ変貌を遂げます。2027年6月の開業に向け、西鉄柳川駅周辺からますます目が離せません。新施設がオープンした暁には、新しくなった水都の玄関口から舟めぐりの旅へ出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：西日本鉄道、PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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