青田典子、夫・玉置浩二＆大物俳優との豪華ショット公開「髪型が素敵」「貴重な写真すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/19】女優の青田典子が3月17日、自身のInstagramを更新。夫で歌手の玉置浩二らとのショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】「髪型が素敵」結婚から15年…芸能界大物夫婦ショット話題
青田は「玉置浩二ショーが、本日放送されます ぜひご覧くださいね」とつづり、17日に放送されたNHK BS「玉置浩二ショー」について報告。ゲストとして出演した俳優の佐藤浩市を真ん中に、白髪を肩まで伸ばした玉置と、ハイトーンカラーのショートカットでピンク色のショート丈のアウターを合わせた青田で左右に立つ写真を公開している。
この投稿に「髪が短くなってて可愛い」「夫婦が似てて幸せそう」「髪型が素敵」「貴重な写真すぎる」「春らしいスタイル似合ってる」「素敵な夫婦」などと反響が集まっている。
青田は、2010年7月に玉置と結婚した。（modelpress編集部）
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◆青田典子、夫・玉置浩二＆佐藤浩市との写真公開
青田は「玉置浩二ショーが、本日放送されます ぜひご覧くださいね」とつづり、17日に放送されたNHK BS「玉置浩二ショー」について報告。ゲストとして出演した俳優の佐藤浩市を真ん中に、白髪を肩まで伸ばした玉置と、ハイトーンカラーのショートカットでピンク色のショート丈のアウターを合わせた青田で左右に立つ写真を公開している。
◆青田典子の投稿に反響
この投稿に「髪が短くなってて可愛い」「夫婦が似てて幸せそう」「髪型が素敵」「貴重な写真すぎる」「春らしいスタイル似合ってる」「素敵な夫婦」などと反響が集まっている。
青田は、2010年7月に玉置と結婚した。（modelpress編集部）
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