カーポートマルゼン東大阪店は、全国の店舗でもめずらしい「本館＋別館」の2棟構成を持つプロショップだ。ルーフキャリアをはじめとするラック系パーツの展示数と作業実績は圧倒的で、他店でカスタムを断られたオーナーから相談を受けることも多いという。

本館：タイヤ・ホイール、車高調などの足まわりパーツをメイン展示。専用ピットも完備している 別館：ルーフラックやキャリア、灯火類などの外装パーツがそろう。スポーツ車のマフラー、車高調の在庫も豊富だ

カーポートマルゼンは埼玉本店をはじめ大阪、兵庫に店舗を持ち、ホイール・タイヤ在庫を常時30万本以上も確保している。さらにタイヤアドバイザー資格を取得した専門スタッフによるサポートも心強い。本記事では、そんな同店のなかでも、とくにユーザーの期待に応える懐の深さで知られる「カーポートマルゼン東大阪店」を紹介していく。

ハイラックス、デリカD:5、RAV4、ジムニー、ランクル250など4WDユーザーからの信頼が高い！

日本最大級のオフロード特化店という存在感

カーポートマルゼンは、大阪発のタイヤ＆アルミホイール大型専門店で、店頭販売に加えてEC（通販）でも全国に向けて販売している。実店舗は大阪本店／東大阪店／枚方店／西宮店／埼玉本店の5店舗。



その中でもカーポートマルゼン東大阪店は、マルゼンの店舗で唯一、本館＋別館の2棟構成を持つ特別な店舗だ。さらに、ホイール＆タイヤを中心に取り扱いながらルーフラックやラダーラックなどのアウトドア系パーツを試験的に扱い始めている。

アウトドアブーム以来、ルーフラック、ルーフボックス、ベースキャリアの人気は非常に高まっています。

タイヤ・ホイールと合わせて総合的にカスタムされるお客さんが多いですよ。

そうした背景があり、本館にはタイヤ・ホイール・車高調を、別館にはラック・バンパー・ライト類などを中心に取りそろえている。

【本館】

【別館】

専門性の高いスタッフがそろっていることもあり、来店客の比率もオフロード系多く、約7割を占める。ハイラックス、デリカD:5、RAV4、ジムニー、ランクル250など、人気車種の相談が絶えない。

他店で断られたユーザーの駆け込み寺

東大阪店には、他店から流れてくるユーザーが多いという。

「〇〇のパーツ在庫は東大阪店にしかないと言われた」

「車検に通るかわからないから作業を断られた」

「専門知識のあるスタッフに任せたい」

こうした声が日常的に届く。理由は明確で、豊富な在庫網と、オフロードパーツの取り付けに精通したスタッフが常駐しているからだ。

とくにラック系は、車種ごとの適合や積載重量、取り付け位置の微調整など、専門知識が求められる分野。東大阪店はこの領域に強く、ユーザーが安心して作業を任せられる体制が整っている。

圧倒的な在庫力と“待たせない”納期の早さ

マルゼン全体で抱える在庫は膨大で、ホイールは30万以上を在庫。東大阪店もその在庫網をフルに活用できる。さらに納期が早く、他店舗からの取り寄せも即対応してくれる。一般的に、ルーフラックや外装パーツは1～3週間の納期がかかることもめずらしくないが、東大阪店では最短即日～数日で取り寄せ可能なケースが多い（※）。そのためユーザーから「もう入荷できるんですか？」と驚かれることも多いという。カスタムの悩みどころである納期の長さを感じさせない「待たせない店」 として信頼されている。

（※車種により異なる。要相談）

別館に広がる“東大阪店だけの魅力”

別館は、東大阪店の象徴ともいえる空間だ。

・ルーキャリア

・ルーフラック

・外装パーツ

・スポーツマフラー

・車高調

・ドレスアップ用の灯火類

これらが車種別にズラリと並び、初心者でも完成イメージがつかみやすい展示構成になっている。オフロードパーツに強い同店だが、86/BRZやロードスター、シビックなどのスポーツ車のカスタムの実績も豊富。専門スタッフからのアドバイスを参考に、実物を見ながら納得してカスタムを進められるのだ。

カスタムビギナーも入りやすい雰囲気！

クルマ好きが務めるショップだから、ユーザー目線で相談に乗ってくれる

店内は明るく、初めてでも入りやすい。フレンドリーな空気とは裏腹に、作業は驚くほど丁寧だ。重要な保安部品の締結ボルトはダブルチェックを徹底し、無料の増し締め・エアチェックも当然のように実施してくれる。

「気になったらすぐ寄れる店」という安心感が東大阪店の魅力だ。スタッフの中には、大阪オートメッセに自身のクルマを出展するレベルのカスタム好きも在籍している。

東大阪店スタッフの本多さん。愛知県のエアロパーツメーカーSPEC！のパーツでカスタマイズした86に乗るクルマ好き。2026年の大阪オートメッセに自身の愛車を出展した経験を持つ

人気メニューTOP3！

東大阪店でとくに相談が多いのはこの3つ。

様々な分野において、販売累計200万件の実績によるマッチングデータをもとに最適なアドバイスをしてくれる。

ラック系カスタム（圧倒的1位）

・近年のルーフラック人気に合わせてGI WORKS、ARB 4×4 Accessories、Rhino-Rackなどのオーダーが増加

・ランクル250／プラド／ハイラックス／デリカ／RAV4／ジムニーなど主要車種のほぼ全モデルに対応

・一般ユーザーでは取り付けが困難なパーツも、車種別の適合データと取り付けノウハウを持つ専門スタッフがベストフィッティングしてくれる

タイヤ＆ホイール交換

マルゼンはプライベートブランドを展開しており、他社と同クラスのホイールを30％ほど安価に提供できる強みをもっている。30種（2026年3月現在）の多種多様なホイールを展開中で、オフロードでは「ロックケリー」、ラグジュアリーカーやミニバンでは「ロクサーニ」シリーズが人気。コストパフォーマンスにすぐれる売れ筋商品だ。

ロックケリー MX-W（左）／ロクサーニ マルチフォルケッタ ロクサーニ バトルシップ NEO

ライト・電装系カスタム

・バレンティの認定作業店として、LEDテール・ウインカーなどの取り付けが可能

・メーカー基準の正しい取り付け／保証対応／車検適合の知識が豊富

・電装系が苦手なユーザーでも安心して任せられる

東大阪店デモカー

現在のデモカーは、ランクル250をベースにしたアーバンオフ仕様。

【カスタム仕様】

・ルーフラック＆サイドオーニング（THULE）

・フロント＆サイドバンパー（JAOS）

・マッドテレーンタイヤ（TOYOタイヤ オープンカントリーM/T）

・リフトアップキット（ACC ）



コンセプトは“アウトドア×実用性”を両立したトータルカスタム。見た目だけでなく、実際のキャンプやフィールド走行を想定した実用装備が特徴だ。

アウトレットコーナーも人気

店内にはアウトレットホイールのコーナーもある。わずかなキズや塗装ムラはあるものの、気にならない人ならまさに掘り出しモノ。もちろんリーズナブルに購入できるため「少しでも安く買いたい」というユーザーに好評だ。

まとめ：オフロード好きなら一度は行くべき店

カーポートマルゼン東大阪店は、オフロード車両のカスタムに強く、ビギナーにもやさしい店だ。

・別館を持つ唯一の店舗

・ラック系の展示量と作業実績が圧倒的

・他店でNGの作業も応じる技術＆在庫力と納期の早さ

・若いスタッフのフレンドリーな空気

・アフターサービスの手厚さ

「オフロードを始めたいけど、どこに相談すればいいかわからない」。そんな人にこそ、東大阪店は最適だ。

（編集協力：株式会社カーポートマルゼン）