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YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が、「【高校生女子】「別に」「大丈夫」しか言わない…思春期の子が何も話さなくなった本当の理由」と題した動画を公開。思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、子供が親との会話を避けるようになる心理的背景と、その対処法について解説した。



動画では、高校生の娘を持つ親からの「以前は話してくれたのに、最近は『別に』『大丈夫』としか言わず部屋にこもりがちだ」という相談を取り上げている。道山氏は、子供が口を閉ざす原因として大きく3つのパターンを挙げた。1つ目は、親と距離を置きたくなる「思春期特有の症状」。2つ目は、親からの愛情を感じられず避けている「愛情バロメータの低下」。そして3つ目は、友人関係のトラブルなど「他の問題があるが親に知られたくない」ケースである。



道山氏は、親がどのように対応すべきかを判断する基準として「家庭内のルール（スマホの使用や門限など）が守れているか」に着目するよう促す。もしルールや約束が守れなくなっていたり、遅刻や欠席が増えたりしている場合は、「愛情バロメータの低下」が疑われるという。この状態では親子関係が悪化しているため、まずは「子供の好きな料理を作る」「子供の要求をできるだけ聞く」といったアプローチで関係修復を図る必要があるとした。



一方で、ルールは守れているが単に部屋にこもっている場合、あるいは他の問題を隠しているだけの場合は、対応が異なる。道山氏は「一旦今の状態をキープする」ことが重要だと説く。無理に原因を探ろうとあれこれ質問するのは逆効果であり、子供に「うっとうしい」と感じさせてしまうからだ。その代わり、「親がリビングにいる時間を増やし、話しかけやすい空間を作るように意識する」ことを推奨した。



道山氏は最後に、親があまり探ろうとしないことがコツであると強調。子供が本当に困って相談してくるタイミングを待ち、その時にしっかりと話を聞いて、必要であれば学校の先生と連携して解決に導く姿勢が大切であると結論付けた。