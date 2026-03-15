「氷上の妖精が雪の妖精に」本田真凜、念願の“冬の北海道”ショット！ 「映えすぎてて最高にメロい」
1月に現役引退を表明したフィギュアスケートの本田真凜さんは3月15日、自身のInstagramを更新。念願の冬の北海道を訪れたことを報告しました。
【写真】本田真凜、「雪の妖精」な姿
コメントではほかにも「雪が似合う映えすぎてて最高にメロい」「冬が似合うよね？」「もふもふなイヤーマフが似合ってて可愛い」「妖精や！」「氷上の妖精が雪の妖精になったという解釈でよろしいでしょうか？」「まりんちゃんと雪、美」「えっ、天使」「雪が似合うなぁ」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】本田真凜、「雪の妖精」な姿
「雪が似合う映えすぎてて最高にメロい」本田さんは「2025のToDoリストのやり残し 『冬の北海道に行きたい』を爆速で回収してきました」とつづり、10枚の写真を投稿。雪が積もる北海道で、イヤーマフと手袋、もこもこのキャップ帽をかぶった姿を披露しています。本田さんが赤いスーツケースを手に立つ駅のホームには「トマム」の文字が。この投稿に、実妹の本田紗来さんが「私、来週親知らず抜くよ」とコメントしています。
念願のコスメブランド・Luarine（ルアリン）念願のコスメブランド・Luarine（ルアリン）を立ち上げ、3月18日からの全国発売開始を発表している本田さん。13日の投稿ではお渡し会イベントの様子を投稿し、透明感が際立つ淡い水色のワンピース姿を披露しています。
(文:福島 ゆき)