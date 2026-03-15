『今夜の豊臣兄弟！』市は嫁ぐ前に、あることを小一郎に頼む
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第10回「信長上洛」が、15日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の家臣である竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に乗り出す。だが知恵者と名高い半兵衛は相当の変わり者で、小一郎と藤吉郎は何度も翻弄される。その一方で、二人は斎藤家重臣・安藤守就（田中哲司）から思わぬ申し出を受ける。二人からの報告を聞いた信長（小栗旬）は斎藤家の居城・稲葉山城を包囲するも、窮地の龍興の前に突然、半兵衛が姿をあらわす。
今回は、信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。そんな中、足利義昭の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井長政（中島歩）に妹の市（宮崎あおい）を嫁がせ、和平を結ぶことに。市は嫁ぐ前に、あることを小一郎（仲野太賀）に頼む。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の家臣である竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に乗り出す。だが知恵者と名高い半兵衛は相当の変わり者で、小一郎と藤吉郎は何度も翻弄される。その一方で、二人は斎藤家重臣・安藤守就（田中哲司）から思わぬ申し出を受ける。二人からの報告を聞いた信長（小栗旬）は斎藤家の居城・稲葉山城を包囲するも、窮地の龍興の前に突然、半兵衛が姿をあらわす。