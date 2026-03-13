松村沙友理、出産までの様子を動画で公開…陣痛の痛み耐える“赤裸々すぎ”プロ意識にファンも感動

3月12日、元乃木坂46でタレントの松村沙友理がYouTubeチャンネルを更新。出産時の様子を撮影した動画を公開し、その“リアルさ”が話題となっている。

松村は、『【出産の記録】赤ちゃんに会えた日』と題した動画をアップ。3月11日に無事出産したことを報告する中で、陣痛がきた日から出産を終えるまでの様子を赤裸々に撮影した動画を公開した。

「動画は、テロップを挟みながら松村さんの当時の心境を綴った編集になっていました。動画冒頭には、《今回は私の出産ダイジェストです》と説明し、お姉さんに撮影を頼みながら記録したことを告白しています。さらに、予定日の数日前に陣痛が来たときの様子を詳細に記載し、強い痛みを耐える当時の映像が流れました」（芸能プロ関係者）

寝室と思われる場所で、ベッドの上でうずくまる松村は、「痛い、痛い」と陣痛の痛みに耐え、顔を歪ませていた。そんなリアルな陣痛の様子はファンも騒然。コメント欄には、出産の祝福とともに、

《あのさゆりんごがお母さんになるなんて》

《乃木坂1期生から見てたさゆりんごが出産なんて、、感慨深い》

《こんなシーン中々見れるものじゃない》

と、アイドルとして活躍していた彼女が出産する姿に涙が驚きや感動の声も寄せられていた。

「松村さんは動画が公開された当日、都内でおこなわれた、Happyくじ『セブン-イレブン』の商品発表会に出席しています。司会から出産の祝福をされ『“ままりんご”になりましたー!』と、笑顔で出産を報告しました。産後すぐの復帰に世間も驚きを隠せない様子でしたが、終始、笑顔での立ち振る舞いにはプロ意識が垣間見えました」（前出・芸能プロ関係者）

今回の出産動画公開も、彼女なりのプロ意識からくるものだろうと、前出の芸能プロ関係者はこう続ける。

「出産の当時の様子をカメラに向かって話すタレントは多くいますが、出産シーンを撮影した動画の公開は稀です。最近ではタレントの辻希美さんが出産シーンの動画を公開しましたが、そのリアルさが反響を呼びました。松村さんもたいへんなタイミングの中、カメラを回す姿は、タレントとして生き抜いてきたプロ根性とも言えるでしょう」

今後は、ままりんごとしての活躍が楽しみだ。