視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

探偵の調査した『ハゲの大群からハゲの父を見つけたい』は、東京都の女性（26）から。私には、ハゲのお父さんがいる。一人暮らしを始めて３年半経つが、家族仲が良いので、よく実家に帰りお父さんとお酒を飲んでいる。先日、そんなお父さんの夢を見た。夢の中の私は、右も左もハゲに囲まれている状況。そのハゲの方たちの顔は分からず、ハゲの後頭部だけが見えていて、その中にお父さんがいるはずなのに、なぜか見つけられない…というものだった。その夢を見て、ふとハゲをたくさん集められた時、どのハゲがお父さんなのか、私は見分けることができるのか、不安になってしまった。娘として絶対にお父さんを見つけたい！ 検証に力を貸して欲しい、というもの。

夢の中とはいえ、父親を見つけられなかった罪悪感にさいなまれる依頼者。そこで、35名のハゲを集めて検証を開始する。父親と参加者はマントと目隠しで体型と顔を隠し、メリーゴーランドに乗ってスタンバイ完了。メリーゴーランドが回り始めると、後頭部だけしか見えない状況で、依頼者は父親を必死で探し始めた。なぜか“ハゲの父親探し”が感動を呼ぶ、父と娘の深い絆の物語。

3月13日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『目を開けたままくしゃみはできるのか？』、田村裕探偵の『逆再生しても同じに聞こえる言葉』など、様々な依頼を解決した。