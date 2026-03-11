貴島明日香、“毎日食べる”大好きな納豆を紹介「人気だから」「常に買い足してます」
貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『ハイボールロング缶が出てきた!!貴島明日香の冷蔵庫を抜き打ちチェック』という動画を投稿。動画では、貴島さんが自宅の冷蔵庫の中身を紹介してくれました。この中で、貴島さんが毎日食べるという“納豆”をピックアップします♪
貴島さんが「納豆を毎日食べるんで。常に買い足してます」と2パック披露した商品がこちら。
◼︎たまご醤油たれの納豆
ミツカン / 金のつぶ たれたっぷり！ たまご醤油たれ3P 参考小売価格 税込235円（公式サイトへ）
極小粒大豆を使用したご飯に合う納豆。たっぷり10gの「たまご醤油たれ」がついています。
たれに卵黄を使用しているので、たまごかけごはんのような感覚で食べることができるという商品。
◼︎たれまで買うほどお気に入り！
貴島さんは、こちらの商品について、「めっちゃ好きすぎて」「これ結構人気だからなくなったりするんですよ」と、人気商品であるとコメント。
そのため、「だから他の納豆でもこのたまご醤油たれ（の納豆）が食べられるように、この“たまご醤油たれ”を買いました」と、同じくミツカンから発売されている、ボトルに入った“たまご醤油たれ”も購入されていました！
こちらは納豆のたれとしてはもちろん、たまご焼きなどの卵料理や海鮮の漬け丼などの魚料理など、いろいろな料理に使うこともできるんだとか。
貴島さんは「これ（納豆）が買えなかった時の代用品」といい、こちらの納豆がかなりお気に入りである様子を見せていました♪
■動画もチェック
動画内では、このほかにも、貴島さんの自宅冷蔵庫に入っているさまざまな商品を紹介。ぜひチェックしてみてくださいね。