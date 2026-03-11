チャンピオンズリーグラウンド16の1stレグが行われ、トッテナムはアウェイでアトレティコ・マドリードと対戦。前半だけで4失点を喫し、5-2と大敗を喫した。



守備陣にもミスが連発した。GKアントニン・キンスキーはグリエルモ・ヴィカーリオに代わって先発のチャンスを得たが、パスミスからマルコス・ジョレンテに先制点を許す。DFミッキー・ファン・デ・フェンはスリップによりアントワーヌ・グリーズマンに大きなチャンスを与えてしまい、2点目を献上。3点目もキンスキーのキックミスを拾われた形で、キンスキーは17分にヴィカーリオと交代するという屈辱を味わった。





イゴール・トゥドール体制となってから4試合すべてに敗れているトッテナム。試合後、トゥドール監督はマドリードまで遠征したファンに謝罪することしかできなかった。「奇妙な試合だった。（立ち上がりに）相手に3失点もしてしまった。良い形で再開したが、その後問題が発生した。本当に奇妙で、異例な試合だった。自信を失ってしまった」「本日ご来場いただいたファンの皆様に、深くお詫び申し上げたい。大変な思いで過ごされたことと思う」この試合は、チャンピオンズリーグの勝ち上がりを厳しいものにしただけでなく、プレミアリーグで繰り広げる残留争いにさらなる懸念をもたらした。試合終了間際にDFクリスティアン・ロメロとMFジョアン・パリーニャが頭をぶつけ、ピッチ上で治療を受けなければならない事態となった。『THE Sun』は、ロメロとパリーニャが日曜日のリヴァプール戦に出場できない可能性があると報じている。「すべてがうまくいかないように見えた。小さなミス1つ1つ、そして試合終盤に2人の選手がアウトになった状況さえも、すべてが我々にとって不利に働いている」トゥドール監督はこのように振り返っている。まさに踏んだり蹴ったりとなっているスパーズ。18位ウェストハムとの勝ち点差はわずか1となっているが、ツキにも見放された状況でトゥドール監督はチームを立て直すことができるのか。