“2人乗り”のトヨタ「ハチロク」が斬新すぎる！

2024年4月に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催された「オートモビルカウンシル2024」でトヨタは、架空の組織「トヨタ クルマ文化研究所」をテーマとしたブースを構え、自社のヘリテージ（遺産）に対する情熱を表現しました。

その展示の目玉として異彩を放っていたのが、往年の名車を電動化（BEV化）した「AE86 BEV コンセプト」です。

【画像】超カッコいい！ これが2シーターの「斬新ハチロク」です！（30枚以上）

「ハチロク」の愛称で今もなお愛され続ける「カローラレビン」は、1983年に登場したFR（後輪駆動）のライトウェイトスポーツ。その軽快な走りを現代の技術でアップデートしたこのコンセプトカーは、2023年に開催された「東京オートサロン」で公開されました。

AE86 BEV コンセプトが面白いのは、単に電気自動車にしただけではない点です。レクサスで磨かれた電動化技術に加え、「タンドラHEV」のモーターや「プリウスPHEV」のバッテリーといった既存車種のパーツを巧みに活用。

さらに「GR86」の6速MTを組み合わせることで、BEVでありながらシフト操作を楽しめるという、クルマ好きの心をくすぐる仕様になっています。

最高出力95kW（約129馬力）を誇るパワーユニットは、軽量なボディと相まって、ガソリン車以上の高揚感をもたらします。

見た目も抜かりありません。ワタナベのホイールやフロントリップなど、当時の王道カスタムを再現。ドアのデカールも、人気漫画『頭文字D』を彷彿とさせる「電気じどうしゃ（実験用）」という遊び心あふれるデザインになっています。

内装もロールバーの装着や2シーター化など、走りに特化したストイックな仕上がりです。

初公開後も進化を止めないこの一台は、出力やトルクの向上を経て、2024年のオートサロンでも再び注目を集めました。

また、トヨタのサブスクサービス「KINTO」を通じて一般ユーザーが実際に体感できる企画も用意されるなど、単なる展示車両に留まらない、生きたヘリテージとして新たな歴史を刻んでいます。