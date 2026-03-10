パンサー尾形、結婚記念日 ラブラブな夫婦の思い出を公開
お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘の妻・尾形あいさんが9日にインスタグラムを更新し、結婚記念日を報告。夫婦のオフショットを公開した。
【別カット】パンサー尾形、妻とパチンコデートする姿 キス写真も
あいさんが「本日3月9日サンキューの日は結婚記念日です」と投稿したのは尾形との2ショット。写真には、リゾート地で仲良く寄り添う様子や尾形があいさんにキスする姿、夫婦でパチンコを打つバックショットも収められている。
投稿の中であいさんは「一緒にいる年の数だけ体重が増えていくわたしを変わらず『あいちゃんあいちゃん!!』と言ってくれてありがとう」と夫・尾形に感謝。また「9年前の写真を集めたらラブラブすぎてびっくりしました。笑 そして2人で行ったパチンコデートの写真もいっぱいあって。笑」とつづり「すっかりおじさんおばさんになってふたりでいることは減ったけど家族大好きなパパに感謝とらぶです これからもよろしくサンキュー」とコメントしている。
この投稿にファンからは「素敵夫婦」「本当に尾形family最高」「超仲良しなところも最高です」といった反響が集まっている。
引用：「尾形あい」インスタグラム（@ogataaiaiai）
