NVIDIAとMicrosoftは6月2日（火）、Windows PCプラットフォームにおける生成AIのパフォーマンスを飛躍的に向上させるための包括的な協業を発表した。この中でNVIDIAは、Windows PCを再定義する新しいスーパーチップ「NVIDIA RTX Spark」を発表。アドビ「Photoshop」「Premiere」といったクリエイティブアプリケーションにおけるAI処理速度の引き上げにも期待がかかる。 この新型チップ「RTX Spa