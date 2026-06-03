「阪神−西武」（３日、甲子園球場）阪神の小幡竜平内野手が痛恨の失策を犯した。１点ビハインドの七回２死二、三塁。長谷川の平凡な遊撃へのゴロをファンブルすると、一塁へ悪送球。一気に２者が本塁に生還した。２失策が記録され、０−３と点差を広げられてしまった。小幡は５月１６日の広島戦以来、１３試合ぶりの先発出場。久しぶりの起用となったが、守備でミスが出た。ラッキー７を前に、スタンドからはため息がもれ